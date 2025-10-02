AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Tepki: 'Bu Çağdaş Naziler Eninde Sonunda Hesap Verecek'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze’ye yardım taşımak üzere yola çıkan ve İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu hakkında konuştu. Çelik “Bu saldırıların sorumluları hukuk önünde muhakkak cezalandırılmalıdır. Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Tepki: 'Bu Çağdaş Naziler Eninde Sonunda Hesap Verecek'
İsrail’in 3 yıldır saldırılarına hız kesmeden devam ettiği Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan, Küresel Sumud Filosu, dün İsrail'in Gazze açıklarındaki "müdahale alanı" ilan ettiği hatta yaklaştığını duyurmuştu.

BAZI GEMİLER ELE GEÇİRİLDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilerin ele geçirdiği ve yolcularının bir İsrail limanına götürüldüğü bildirilmişti.

İsrail askerleri filolara baskın yaparak teknelere girdi

25 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU

Ardından Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 25 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıklamıştı.

25 Türk aktivist alıkonuldu

44 gemiden 13'üne yine hukuksuz bir müdahalede bulunulduğu, 6 gemiyle ise iletişimin kesildiği öğrenilmişti, 20 geminin is yoluna devam ettiği açıklanmıştı.

Gazze'ye insani yardım koridoru açmak için yola çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15. maddesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 12 ve 13. maddelerindeki görev kuralları kapsamında kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İsrail'in baskınlara sert gözdağı

'BU ÇAĞDAŞ NAZİLERE HESAP VERECEK'

İsrail'e tepkiler sürerken bir tepki de AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, bu saldırılar nedeniyle İsrail'in hukuk önünde cezalandırılması gerektiğini belirterek "Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir" dedi.

“İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ SUÇ”

Filodaki tüm yolcuları yürekten selamladığını belirten Çelik, “İsrail’in Sumud Filosu’na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir. İsrail’in saldırıları bir kere daha “insanlığa karşı işlenmiş suç” ve soykırım faaliyetini devam ettirme olarak kayda geçmiştir” diyerek tepki gösterdi.

“Bu asil yolculuk, Özgür Filistin ve “İnsanlığın evi Gazze'nin yüreklerdeki yerini pekiştirdi” diye vurgulayan Çelik, Gazze için mücadele edenlerin yolunun açık olmasını diledi.

