İsrail, Sumud Filosu'ndaki Gemilere El Koymaya Başladı! İşte Dakika Dakika Gelişmeler

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı. Filonun X hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı" açıklaması yapıldı. Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

GEMİLERE MÜDAHALE BAŞLADI

İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı. Filonun ABD merkezli YouTube hesabı üzerinden yapılan canlı yayında, bazı teknelerdeki aktivistlerin can yelekleriyle güvertede oturdukları ve olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda bekledikleri görülüyor. Filonun Instagram'dan yaptığı paylaşımda, İsrail donanma unsurlarının filoya bağlı Sirius gemisi ve diğer bazı tekneleri yasa dışı şekilde durdurarak baskın yaptığı belirtildi. Paylaşımda, "Canlı yayınlar ve iletişim hatları kesildi. Katılımcıların ve mürettebatın durumuna dair henüz teyit edilmiş bilgi bulunmuyor" ifadesine yer verildi. Aktivistler, İsrail askerlerinin Alma, Sirius ve Adara gemisine müdahale ettiği ve bu gemilerle bağlantının kesildiği bilgisini paylaştı. Filoya bağlı Adara, Alma ve Sirius gemisindeki aktivistlerin ailelerine gönderilen mesajda, "Bu 3 tekneye müdahale edildi. Lütfen sakin olun" ifadesine yer verildi.

İSRAİL PAYLAŞTI

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu’ndaki bazı gemilere el koyduklarını ve yolcuların İsrail limanına taşındığını duyurdu. Açıklamada, aralarında Greta Thunberg’in de bulunduğu aktivistlerin 'sağlıklı ve güvende' oldukları savunuldu.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

ANLIK GELİŞMELER

Dakika dakika gelişmeler şöyle:

22.35 - Sumud Filo’sundaki aktivistler, İsrail’in ablukasına ve tehditlerine rağmen ilerlemeye devam ediyor. Filonun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde aktivistlerin Filistin destek için şarkılar söylediği görüldü.

LIVE from Aurora: As IDF boats close in, the crew sings Viva Palestina (Bella Ciao) to stay calm and stand firm for Gaza pic.twitter.com/rzpGRShhT6 — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

22.02: - Sumud Filosu: Çok kritik bir anda birlik içindeyiz. Önümüzde savaş gemileri görüldü ama kararlılığımız güçlü. Ablukayı kırmak üzere yola devam ediyoruz.

21.50 - Sumud Filosu: Gemilerimiz hukuka aykırı şekilde durduruluyor. Kameralar kapalı ve gemilere askeri personel girdi. Gemideki tüm katılımcıların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için aktif olarak çalışıyoruz.

21.38- İsrail filodan rotasını Aşdod limanına çevirmesini istedi.

21.35 - İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail donanmasının filoya ulaştığını ve filodan rotalarını değiştirmelerini istediği açıklamasını yaptı.

Israel Issues Threats

Thiago Affirms: Our Mission Is Peaceful and Protected by Law

The Israeli occupation government attempted to intimidate our flotilla over radio, threatening to stop and confiscate our vessels if we continued toward Gaza.

Thiago responded firmly: we are a… pic.twitter.com/EKaOu6ZPMd — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

21.15 - İtalya Savunma Bakanı: Filodaki aktivistlerin Aşdod Limanı'na götürüleceğini tahmin ediyoruz.

21.10 - İtalya Dışişleri Bakanı: İsrail filoya yönelik şiddet kullanılmayacağı güvencesi verdi.

21.05- AA: Filoya yönelik israil donanması kuşatması yoğunlaşırken, filo ile güçlükle iletişim kurulabiliyor.

20.30 - İsrail savaş gemileri filonun önünü kesti.

19.00 - Filonun organizatörlerden yapılan son açıklamada, tekneleri engellemek için 20'den fazla İsrail savaş gemisinin filoya yaklaştığı belirtildi.

18.00 - Gazze’ye yardım ulaştırmayı hedefleyen ve 50'den fazla gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu “yüksek riskli bölgeye” girdi.

Kaynak: AA - Haber Merkezi