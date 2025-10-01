İsrail'in Gazze’de Katlettiği Gazeteci Sayısı 254’e Ulaştı!

İsrail’in Gazze’de öldürdüğü gazeteci sayısı 254’e yükseldi. Gazze’deki Medya Ofisi, uluslararası topluma ateşkes ve gazetecilerin korunması için çağrı yaptı.

İsrail'in Gazze’de Katlettiği Gazeteci Sayısı 254’e Ulaştı!
İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 254’e çıktı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, son olarak gazeteciler Yahya Barzaq ve Sami Davud’un yaşamını yitirdiği duyuruldu. Açıklamada, Sami Davud’un Gazze’de 'Ravafid' televizyon kanalı için çalıştığı, Yahya Barzaq’ın ise farklı basın organları adına görev yaptığı sırada saldırılarda öldüğü belirtildi.

GAZETECİLERE SİSTEMATİK SALDIRI

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail’in gazetecileri sistematik şekilde hedef aldığını vurgularken, bu durumun uluslararası ve Arap gazeteci örgütlerince kınanması çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma ateşkesin sağlanması ve sivillerle gazetecilerin korunması için acil adım atılması yönünde çağrı yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail Gazeteci
