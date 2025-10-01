İsrail'in Gazze’de Katlettiği Gazeteci Sayısı 254’e Ulaştı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 254’e çıktı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, son olarak gazeteciler Yahya Barzaq ve Sami Davud’un yaşamını yitirdiği duyuruldu. Açıklamada, Sami Davud’un Gazze’de 'Ravafid' televizyon kanalı için çalıştığı, Yahya Barzaq’ın ise farklı basın organları adına görev yaptığı sırada saldırılarda öldüğü belirtildi.

GAZETECİLERE SİSTEMATİK SALDIRI

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail’in gazetecileri sistematik şekilde hedef aldığını vurgularken, bu durumun uluslararası ve Arap gazeteci örgütlerince kınanması çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma ateşkesin sağlanması ve sivillerle gazetecilerin korunması için acil adım atılması yönünde çağrı yapıldı.

Kaynak: AA