Dünya Sessiz, Gazze Yanıyor! Toplam Can Kaybı 66 Bini Aştı

Gazze’ye yönelik saldırılarını durmaksızın sürdüren İsrail ordusu, sivil yerleşim alanlarını hedef almaya devam ediyor. Bölgedeki sağlık kaynaklarının aktardığına göre, sadece son 24 saat içinde 51 kişinin yaşamını yitirdiği, 180 kişinin de yaralandığı belirtildi.

18 MART’TAN BU YANA 13 BİNDEN FAZLA KAYIP

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 18 Mart’ta tek taraflı olarak ateşkesi bozmasından bu yana 13 bin 280 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 56 bin 675 kişinin de yaralandığını açıkladı.

7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılar sonucunda toplam ölü sayısının 66 bin 148’e, yaralı sayısının ise 168 bin 716’ya çıktığı bildirildi. Açıklamada, sivil altyapının da büyük ölçüde tahrip olduğu ve sağlık hizmetlerinin ciddi şekilde sekteye uğradığı vurgulandı.

YARDIM FAALİYETLERİ DE HEDEFTE

İsrail saldırıları yalnızca sivilleri değil, yardım çalışanlarını da etkiliyor. Bakanlık, insani yardım dağıtımı sırasında düzenlenen saldırılar sonucu son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 57 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bu alandaki toplam can kaybı ise 2 bin 580'e, yaralı sayısı 18 bin 930’a yükseldi.





Kaynak: İHA