Ücretsiz Okul Yemeği Faciaya Dönüştü! Zehirlenen Öğrencilerin Sayısı 9 Bini Aştı

Endonezya'da ücretsiz okul yemeği programı felakete dönüştü. Ülkede yemekten zehirlenen öğrencilerin sayısı 9 bini aştı.

Endonezya’da ücretsiz okul yemeklerinden zehirlenen öğrencilerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu’ndan yapılan son açıklamada, Ocak ve Eylül ayları arasında okullarda 103 gıda zehirlenmesi vakasının yaşandığı ve 9 bin 89 çocuğun etkilendiği bildirildi.

Başkanı Prabowo Subianto tarafından desteklenen ücretsiz okul yemeklerinden zehirlenenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Endoneyza Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Taruna Ikrar, Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen oturumda yaptığı açıklamada, ülkedeki okullarda Ocak ve Eylül ayları arasında 103 gıda zehirlenmesi vakasının yaşandığını ve 9 bin 89 çocuğun etkilendiğine dikkat çekti.

Zehirlenenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

PİŞİRİLEN YEMEKLER 4 SAAT SONRA DAĞITILIYOR

Sorunların yemeği pişiren mutfaklardan kaynaklandığını belirten Ikrar, "Gıda zehirlenmesi vakalarına karışan mutfakların çoğu, bir aydan az bir süredir faaliyet gösteriyordu" dedi. Taruna Ikrar, kurumun yürüttüğü soruşturmalara göre, gıda zehirlenmesinin, yemeklerin pişirildikten 4 saat sonra dağıtılması, malzemelerin uygunsuz şekilde saklanması ve gıda güvenliği bilgisi eksikliğinden kaynaklandığını aktardı.

Sağlık kuruluşları, ücretsiz yemek programının askıya alınması için çağrı yapmış ancak Endonezya Devlet Başkanı Subianto, zehirlenenlerin yüzdesinin küçük olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA

