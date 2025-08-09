Meclis’te 8 Vekil ve Çalışanlar Zehirlenmişti: İnceleme Başlatıldı, Gerçek Ortaya Çıktı! İşte Şok İhmal…

TBMM’de geçtiğimiz ay yaşanan zehirlenme vakasında 8 milletvekili ve çok sayıda çalışan hastanelik oldu. İlk bulgular temiz çıksa da, yaz tatiliyle başlatılan denetimde su sebillerinde ciddi kirlilik tespit edildi. İhmaller zinciri ortaya çıkarken, Meclis’teki tüm sebillerin acil olarak değiştirildiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Meclis’te 8 Vekil ve Çalışanlar Zehirlenmişti: İnceleme Başlatıldı, Gerçek Ortaya Çıktı! İşte Şok İhmal…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) geçtiğimiz ay yaşanan olayda Meclis çalışanlarının yanı sıra 8 milletvekilinin de yedikleri yemeklerden ya da içtikleri sudan zehirlenmişti. İlk incelemelerde yemek ve su numuneleri temiz çıkarken, sonradan yapılan kapsamlı taramada ciddi bir ihmal gün ortaya çıktı

Meclis Başkanlığı, zehirlenme olayının hemen ardından yemeklerden ve sulardan numune alarak laboratuvar analizlerine göndermiş, çıkan sonuçları paylaşmış ve herhangi bir toksik bulguya rastlanmadığını belirtmişti.

DENETİM BAŞLATTI

Nefes’in haberine göre, olayın perde arkasını aydınlatmak isteyen TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Meclis'in yaz tatiline girmesini fırsat bilerek daha geniş kapsamlı bir denetim başlattı.

Meclis’te 8 Vekil ve Çalışanlar Zehirlenmişti: İnceleme Başlatıldı, Gerçek Ortaya Çıktı! İşte Şok İhmal… - Resim : 1
Meclis'teki sebillerde büyük oranda kirlilik tespit edildi

CİDDİ DÜZEYDE KİRLİ ÇIKTI

Yapılan bu tarama sonucunda Meclis binasında kullanılan su sebillerinde ciddi düzeyde kirlilik tespit edildi. Sağlık açısından risk teşkil eden bu durum üzerine Meclis'teki tüm sebillerin derhal değiştirilmesine karar verildi. Edinilen bilgilere göre, bazı sebillerin uzun süredir bakım ve temizlikten geçirilmediği, filtrelerinin işlevini yitirdiği ortaya çıktı.

Trump'tan Her Şeyi Değiştirecek 'Esrar' Kararı: Ekibine Talimat VerdiTrump'tan Her Şeyi Değiştirecek 'Esrar' Kararı: Ekibine Talimat VerdiDünya
Mesai Arkadaşları Öldürüldü, Protesto Edemediler: Meclis'te Utandıran 'Saliha Akkaş' YasağıMesai Arkadaşları Öldürüldü, Protesto Edemediler: Meclis'te Utandıran 'Saliha Akkaş' YasağıGüncel

Kaynak: Nefes

Etiketler
Meclis
Son Güncelleme:
Seda Sayan'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Kira Gelirini Duyunca Gözleriniz Fal Taşı Gibi Açılacak Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Dünyanın En Çirkin Köpeği Belli Oldu! Sahibine 5 Bin Dolar Kazandırdı Dünyanın En Çirkin Köpeği Belli Oldu
Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun Galatasaray'da Gençlik Aşısı
'Dört Pati'yle Yaşama Tutundu: 'Mucize'den Sevindiren Haber 'Dört Pati'yle Yaşama Tutundu
ÇOK OKUNANLAR
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?