Meclis’te 8 Vekil ve Çalışanlar Zehirlenmişti: İnceleme Başlatıldı, Gerçek Ortaya Çıktı! İşte Şok İhmal…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) geçtiğimiz ay yaşanan olayda Meclis çalışanlarının yanı sıra 8 milletvekilinin de yedikleri yemeklerden ya da içtikleri sudan zehirlenmişti. İlk incelemelerde yemek ve su numuneleri temiz çıkarken, sonradan yapılan kapsamlı taramada ciddi bir ihmal gün ortaya çıktı

Meclis Başkanlığı, zehirlenme olayının hemen ardından yemeklerden ve sulardan numune alarak laboratuvar analizlerine göndermiş, çıkan sonuçları paylaşmış ve herhangi bir toksik bulguya rastlanmadığını belirtmişti.

DENETİM BAŞLATTI

Nefes’in haberine göre, olayın perde arkasını aydınlatmak isteyen TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Meclis'in yaz tatiline girmesini fırsat bilerek daha geniş kapsamlı bir denetim başlattı.

Meclis'teki sebillerde büyük oranda kirlilik tespit edildi

CİDDİ DÜZEYDE KİRLİ ÇIKTI

Yapılan bu tarama sonucunda Meclis binasında kullanılan su sebillerinde ciddi düzeyde kirlilik tespit edildi. Sağlık açısından risk teşkil eden bu durum üzerine Meclis'teki tüm sebillerin derhal değiştirilmesine karar verildi. Edinilen bilgilere göre, bazı sebillerin uzun süredir bakım ve temizlikten geçirilmediği, filtrelerinin işlevini yitirdiği ortaya çıktı.

Kaynak: Nefes