Nijerya’da Tekne Faciası: 20 Ölü, Çok Sayıda Kayıp
Nijerya’nın Kogi eyaletinde yolcu ve yük taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yolcunun kaybolduğu kazada arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Nijerya’nın Kogi eyaletinde meydana gelen tekne kazasında büyük bir facia yaşandı. Ibaji bölgesinden Ilushi pazarına gitmekte olan, yolcu ve aşırı yük taşıyan tekne alabora oldu. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise kayboldu.
Yetkililer, kayıpların bulunması için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ülkede güvenlik ve aşırı yükleme kaynaklı tekne faciaları sık sık yaşanıyor.
Kaynak: DHA
