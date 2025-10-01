Filipinler’de 6.9’luk Deprem; Kiliseler Çöktü, Okullar Boşaltıldı! Ölü Sayısı Artıyor

Filipinler’in Palompon bölgesinin batı açıklarında dün akşam meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 61’e yükseldi. Deprem, Cebu eyaleti kıyısında da etkili olurken bazı kiliseler kısmen çöktü ve okullar boşaltıldı. Başkent Manila yakınındaki Taal yanardağında da patlama meydana geldi ve duman bulutları 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştı.

Filipinler’in Palompon bölgesinin batı açıklarında dün yerel saatle 21.59’da 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre deprem, Cebu eyaleti kıyısında da etkili oldu.

ÖLÜ SAYISI 61 OLDU

Filipinler Kızılhaçı Başkanı Richard Gordon, bazı kiliselerin kısmen çöktüğünü ve bazı okulların tahliye edildiğini açıkladı. The Philippine Daily Inquirer’in yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 61’e yükseldi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., halka tetikte olunması ve yerel yetkililerle işbirliği yapılması çağrısında bulundu. Marcos, “Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum ve dualarım yaralılar ile depremden etkilenen herkesle birlikte” dedi.

Deprem, Cebu eyaleti kıyısında da etkili olurken bazı kiliseler kısmen çöktü ve okullar boşaltıldı

YANARDAĞ PATLADI

Ayrıca, başkent Manila’nın yaklaşık 70 km güneyinde bulunan Taal yanardağında patlama meydana geldi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), yanardağdan yükselen duman bulutlarının kuzeybatıya doğru 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını bildirdi. Dünyada sismik hareketlerin yoğun olarak görüldüğü Filipinler, Pasifik Deprem Kuşağı yani “ateş çemberi” üzerinde yer alıyor.

Kaynak: AA

