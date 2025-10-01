Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Ölü ve Yaralılar Var... Nedeni Ortaya Çıktı

Almanya’nın Münih kentinde şiddetli patlamalar ve yangınlar yaşandı, polis bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. İlk değerlendirmelere göre olay, bir kişinin evini patlayıcılarla tuzaklayıp ateşe vermesi ve ardından intihar etmesi sonucu meydana geldi. Bölgede yanmış bir otobüs ve cesetler bulundu, giriş çıkışlar güvenlik nedeniyle kısıtlandı.

Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Ölü ve Yaralılar Var... Nedeni Ortaya Çıktı
Münih’in kuzeyinde sabahın erken saatlerinden itibaren şiddetli patlamalar ve yangınlar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, özel birlikler ve bomba imha uzmanlarıyla geniş kapsamlı bir operasyon yürütüyor. Bild’in aktardığına göre, olay sırasında art arda patlamalar meydana geldi ve silah sesleri duyuldu.

CESET BULUNDU

Olay mahallinde yol kenarında tamamen yanmış bir otobüs bulundu ve aracın önünde yangın söndürme köpüğünden oluşan kalın bir tabaka tespit edildi. Bölgede ayrıca bir erkek cesedi bulundu. Bild’in haberine göre, hayatını kaybeden kişinin ailesine ait evi patlayıcılarla tuzakladığı, ateşe verdiği ve ardından intihar ettiği değerlendiriliyor. En az bir kişinin de kurşun yaralarıyla bulunduğu kaydedildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Olayın yaşandığı adresin Münih’in kuzeyindeki Lerchenauer Strasse olduğu belirtildi. Polis, geniş bir alanı güvenlik şeridiyle kapattı ve çevre sakinleri ile sürücülere bölgeden uzak durmaları veya alternatif güzergâhları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Polis Başmüfettişi Thomas Schelshorn, “Şu anda halk için bir tehlike yok. Ayrıca Oktoberfest ile de bir bağlantısı yok.” ifadelerini kullandı.

