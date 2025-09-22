Çakmak Tüpü Bomba Gibi Patladı! 2 Yaralı

Erzurum’da bir otomobilde çakmak tüpü patladı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Patlama otomobilin tavanı ve camlarında hasara yol açtı.

Çakmak Tüpü Bomba Gibi Patladı! 2 Yaralı
Erzurum’un Gez Köy OSB 1. Metal Sanayi’de, 25 AEM 883 plakalı bir otomobilde çakmak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlamada Ö.F.Ç. (20) ile M.S.Ç. (15) yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlama sonucu otomobilin tavanı ve camları parçalandı.

Kaynak: AA

