Çakmak Tüpü Bomba Gibi Patladı! 2 Yaralı

Erzurum’un Gez Köy OSB 1. Metal Sanayi’de, 25 AEM 883 plakalı bir otomobilde çakmak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlamada Ö.F.Ç. (20) ile M.S.Ç. (15) yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlama sonucu otomobilin tavanı ve camları parçalandı.

Kaynak: AA