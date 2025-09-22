ABD'de Tsunami Alarmı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin paylaştığı bilgilere göre, sarsıntının merkez üssü Berkeley kentinin yaklaşık 2 kilometre güneydoğusunda kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.

Sarsıntının ardından bölgede tsunami uyarısı yapılırken, şu ana kadar can kaybı veya hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA