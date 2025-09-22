ABD'de Tsunami Alarmı

California’da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Berkeley yakınlarında kaydedilen sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapıldı, can ve mal kaybına dair henüz açıklama yapılmadı.

ABD'de Tsunami Alarmı
ABD’nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin paylaştığı bilgilere göre, sarsıntının merkez üssü Berkeley kentinin yaklaşık 2 kilometre güneydoğusunda kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.

ABD'de Tsunami Alarmı - Resim : 1

Sarsıntının ardından bölgede tsunami uyarısı yapılırken, şu ana kadar can kaybı veya hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

