Avrupa'nın Kalbinde Patlama! Halka Uyarı Mesajı Gönderildi

Norveç’in başkenti Oslo’da patlama meydana geldi. Kentte yaşayanların cep telefonlarına acil durum mesajı gönderildi.

Norveç’in başkenti Oslo, patlamayla sarsıldı. Reuters’ın haberine göre patlama, üniversite kampüsüne çok yakın bir noktada ve kraliyet sarayı ile İsrail Büyükelçiliği’ne yaklaşık 500 metre mesafede gerçekleşti. İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma olmadı.

HALKA MESAJ GÖNDERİLDİ

Polis, olağanüstü bir adım atarak Oslo sakinlerinin cep telefonlarına acil durum mesajı gönderdi. Mesajda, “Pilesredet bölgesinde bir patlama meydana geldi. Bölgede hâlâ patlayıcı bulunduğu için pencerelerden uzak durun” ifadeleri yer aldı.

DRON ALARMINDAN SONRA

Şimdilik bölge tamamen tahliye edilmedi. Polis çalışmalarını sürdürüyor. Olay, Oslo ve Kopenhag havaalanları yakınlarında drone görüldüğüne dair haberlerden bir gün sonra gerçekleşti. Pazartesi akşamı önce Kopenhag Havalimanı, ardından Oslo Havalimanı yakınlarında birkaç büyük boy dron görüldü. Bu nedenle havalimanlarının hava sahası geçici süreyle kapatıldı.

