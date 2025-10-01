Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, insani yardım götürmek için günlerdir Gazze’ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu filo, bugüne kadar Gazze’ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

İsrail’in ablukasını kırmak için Gazze’ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu’nun gece saatlerinde “yüksek riskli bölgeye girdiği” bildirildi. Küresel Sumud Filosu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor.” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca “Artık yüksek riskli bölgeye” girildiği belirtilerek, “Daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya durdurulduğu bölge. Tetikte olun.” uyarısında bulunuldu.

Sumud Filosu yüksek riskli bölgeye girdi

İşte Sumud Filosu'na ilişkin dakika dakika gelişmeler...

08.45 İSRAİL GEMİSİ YAKLAŞTI

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'na liderlik eden "Alma" gemisinin çok yakınına, İsrail'e ait bir geminin yaklaştığı bildirildi.

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan ve ismi paylaşılmayan Al Jazeera muhabirinin açıklamasına göre, İsrail'e ait bir gemi, filoya liderlik eden Alma gemisinin çok yakınına kadar yanaştı.

İsrail gemisi, Alma gemisinin iletişim sistemlerini ve motorunu bozarak gemiyi çalışamaz hale getirirken, Alma gemisindeki katılımcılar, önceden belirlenen güvenlik protokolleri doğrultusunda telefonlarını denize attı.

İsrail gemisi daha sonra bölgeden ayrılırken Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi kıyılarına doğru rotasına devam ediyor. "Alma" gemisindeki katılımcılarla bir süre kaybedilen iletişim yeniden sağlandı.

08.00 İSPANYA'DAN 'GİRMEYİN' ÇAĞRISI

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, insani yardım koridoru açmak ve İsrail'in ablukasını kırmak için deniz yoluyla Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'na İsrail askerlerinin olası müdahalesine karşı "yüksek riskli bölgeye girmeyin" çağrısında bulundu.

İspanya Başbakanlık kaynakları, "Hükümet, mevcut koşullar altında filonun yasak bölgeye girmemesini şiddetle tavsiye ediyor çünkü bunu yapmak kendi güvenliğini ciddi şekilde riske atacaktır. Filonun misyonu takdire şayan ve meşrudur ancak üyelerinin hayatları her şeyden önce gelmelidir." ifadelerini kullandı.

Aynı kaynaklar ayrıca, İspanya'nın bölgeye gönderdiği askeri geminin, "gerektiğinde kurtarma operasyonları yürütmek üzere operasyonel menzil içinde olduğunu ancak mürettebatının ve filonun fiziksel güvenliğini riske atacağı için İsrail ordusu tarafından belirlenen yasak bölgeye giremeyeceğini" belirtti.

05.00 'KİMLİĞİ BELİRSİZ' GEMİLER YAKLAŞTI

Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.

Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz." denildi.

📌Gazze'nin 120 deniz mili sınırına yaklaşan Sumud Filosu'ndaki bazı teknelere 'kimliği belirsiz' gemiler yaklaştı



"Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler filodan ayrıldı." pic.twitter.com/m3pQVSyB5v — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 1, 2025



"Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.

03.00 ÜZERİNDE DRONELAR UÇUYOR

Filo sözcülerinden Wael Naouar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini duyurdu. Gazze’ye 144 deniz mili kaldığını belirten Naouar, “Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ile radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız.” dedi.

'YÜKSEK ALARMDAYIZ'

Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih ise paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin tespit edildiğini aktardı. Salih, “Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor.” sözleriyle durumu anlattı.

Sumud Filosu'nda yer alan teknelerden kareler

Filoda bulunan Türk aktivist Dilek Tekocak da çektiği videoda, "Şu anda alarm durumundayız. Hepimiz can yeleklerimizi giydik, teyakkuz halindeyiz." ifadelerini kullandı.

🗣️Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Dilek Tekocak:



"Şu anda alarm durumundayız. Hepimiz can yeleklerimizi giydik, teyakkuz halindeyiz." pic.twitter.com/kubSZBiteX — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 1, 2025

