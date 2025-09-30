İsrail’in ‘Engel’ Çemberinin Kıyısına Adım Adım! Gazze’ye Umut Taşıyan Küresel Sumud Filosu Nerede? MSB’den Yardım Desteği Geldi

Milli Savunma Bakanlığı Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na ilişkin bir açıklama yaptı. MSB kaynaklarından yapılan açıklamada “Türkiye Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bölgede ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır” denildi.

İsrail'in 'Engel' Çemberinin Kıyısına Adım Adım! Gazze'ye Umut Taşıyan Küresel Sumud Filosu Nerede? MSB'den Yardım Desteği Geldi
İsrail’in 3 yıldır peş peşe saldırılar düzenlediği Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan, bugüne kadar Gazze’ye gönderilen en büyük insani yardım filosu olan Küresel Sumud Filosu, yolculuğuna devam ediyor. Filo, İsrail'in Gazze açıklarındaki "müdahale alanı" ilan ettiği hatta yaklaşıyor.

Gazze'deki 'müdahale alanına' yaklaşıyor
GAZZE'YE 150 DENİZ MİLİ UZAKTA

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan mülteci haklarını savunan MiGreat grubunun kurucusu ve direktörü Roos Ykema, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'ye 150 deniz mili uzakta olduklarını duyurdu.

Ykema, "Bu bölge, İsrail'in tekneleri kaçırdığı bölge olarak biliniyor” diyerek tehlikeye dikkat çekti.

Filodaki teknelerden biri su almıştı

DÜN BİR GEMİ SU ALMIŞTI

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan "Johnny M" adlı yardım teknesi, dün teknik arıza nedeniyle su alarak yardım çağrısı yapmıştı.

Sabah saatlerinde yapılan çağrının ardından, yolcular Türk yetkililerin koordinasyonuyla güvenli şekilde tahliye edilmişti.

MSB'DEN 'DESTEK' ÇAĞRISI

Milli Savunma Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na ilişkin bir açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada filonun yakından takip edildiği bildirildi.

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada “Türkiye Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bölgede ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır” denildi.

Kaynak: DHA

