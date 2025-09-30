İsrail'in Gazze'deki Katliamı Sürüyor! 57 Can Kaybı Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 57 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda evler, mülteci kampları ve yardım bekleyen siviller hedef alındı. Gazze’nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde insani yardım alabilmek için bekleyen sivillere ateş açıldı. Saldırıda 18 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı.

Gazze'de sadece 1 günde en az 57 kişi öldürüldü.

AYNI AİLEDEN 6 ÖLÜ

Deyr Belah’ta bir eve düzenlenen saldırıda aynı aileden 1 kadın ve 6 çocuk öldü. Han Yunus’un El-Mevasi bölgesinde ise bir baba, hamile anne ve çocukları hayatını kaybetti. Bölgede topçu atışlarının da sürdüğü bildirildi. Gazze kentindeki Şati ve Nusayrat mülteci kampları, Zeytun ve Tuffah mahalleleri ile Derac’ta bulunan evler hedef alındı. Bu saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA