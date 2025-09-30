Sumud Filosu Müdahale Hattına Yaklaşıyor, İtalya Ayrılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akdeniz’de Gazze’ye insani yardım taşıyan uluslararası filo, saatler içinde İsrail’in 'müdahale bölgesi' olarak tanımladığı hattın içine girecek. Aktivist Kieran Andrieu, önceki örneklere bakıldığında İsrail’in bu noktada filoyu engelleyebileceğini söyledi. Andrieu’nun açıklamasına göre, İtalyan donanmasına ait fırkateyn bu noktada görevini sonlandıracak ve aktivistlere geri dönme seçeneği sunacak. Ancak Andrieu, “Kimsenin İtalya’nın teklifini kabul edeceğini sanmıyorum” diyerek filonun hedefinin Gazze olduğunu vurguladı.

İSPANYA'NIN NE YAPACAĞI BELİRSİZ

İspanya ve Türkiye’ye ait gemilerin tutumunun ise belirsizliğini koruduğu bildirildi. Sabah saatlerinde Hollandalı aktivist Roos Ykema, Gazze’ye 150 deniz mili uzaklıkta olduklarını söylemişti; filodan yapılan son açıklamadaysa mesafenin 175 deniz miline çıktığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA