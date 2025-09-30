Spotify’da Tarihi Veda! 19 Yıl Sonra Koltuğunu Bırakıyor

Spotify’ın kurucusu ve 19 yıldır CEO’su olan Daniel Ek, görevini bırakacağını açıkladı. Yerine Gustav Söderström ve Alex Norström eş-CEO olarak görevi devralacak.

Müzik akış platformlarının öncüsü Spotify’da yönetim koltuğu el değiştiriyor. 2006’da şirketi kuran ve 19 yıldır CEO’luk görevini sürdüren Daniel Ek, 2026’nın başında görevini bırakacağını açıkladı. Ek, aktif CEO’luk rolünden ayrılarak 'yönetici başkan' unvanıyla Spotify’da kalacak. Şirketin yeni dönemdeki liderliğiniyse Gustav Söderström ve Alex Norström eş-CEO olarak üstlenecek.

Spotify’da Tarihi Veda! 19 Yıl Sonra Koltuğunu Bırakıyor - Resim : 1
Spotify Kurucusu Daniel Ek.

İKİSİ DE TECRÜBELİ İSİMLER

Spotify’dan sızan bilgilere göre, ikili 2023’ten bu yana önemli stratejik kararları zaten yönlendiriyordu. Dolayısıyla bu değişim, uzun süredir hazırlanmış bir geçişin resmileşmesi olarak yorumlanıyor. Daniel Ek’in zamanlaması ise dikkat çekti. 700 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Spotify, Apple Music ve YouTube Music’in yanı sıra TikTok’un yeni müzik servisinin baskısıyla giderek sertleşen bir rekabetin ortasında bulunuyor. Bazı analistler, Ek’in bu noktada CEO koltuğunu devrederek şirketi yeni bir stratejik rotaya sokmak istediğini düşünüyor.

