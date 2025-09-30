İsrail'den Korkunç Saldırı! Batı Şeria'da Filistinlilere Ait 3 Evi Yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit kentinde "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait 3 evi yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit kentinin batısındaki Burukın beldesine baskın gerçekleştirdi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, beldede yer alan Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı.

İSRAİL'İN YIKIMLARI

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor. İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Yahudi Müzisyen Sumud Filosu’ndan Dünyaya Seslendi: 'Siyonist İsrail, Kimliğimi Filistin’e Karşı Kullanıyor'Yahudi Müzisyen Sumud Filosu’ndan Dünyaya Seslendi: 'Siyonist İsrail, Kimliğimi Filistin’e Karşı Kullanıyor'Dünya
Trump'tan Hamas'a Sert Sözler: '3-4 Gün Veriyorum, Teklifi Kabul Etmezseniz İsrail...'Trump'tan Hamas'a Sert Sözler: '3-4 Gün Veriyorum, Teklifi Kabul Etmezseniz İsrail...'Dünya
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze Toplantısı İçin Katar'a GittiMİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze Toplantısı İçin Katar'a GittiGüncel

Kaynak: AA

