Spotify, müzik deneyimini daha sosyal hale getiren 'Mesajlar' özelliğini duyurdu. Türkiye’de de aktif olan yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık uygulama içinden arkadaşlarına şarkı ve podcast gönderip sohbet edebilecek.

Spotify’dan Flaş Karar: Bu Özelliğe Yaş Sınırı Geldi
Popüler müzik ve podcast platformu Spotify, kullanıcı deneyimini daha sosyal hale getirecek yeni bir adım attı. “Mesajlar” özelliğiyle artık şarkı, podcast ve sesli kitaplar doğrudan uygulama üzerinden arkadaşlarla paylaşılabiliyor, sohbetler emojilerle renklendirilebiliyor. Türkiye dahil birçok ülkede aktif olan özellik, şimdilik yalnızca mobil cihazlarda kullanılabiliyor.

MESAJLAR NASIL KULLANILIYOR?

Spotify’ın yeni özelliği, oynatma ekranındaki paylaş simgesi üzerinden çalışıyor. Kullanıcılar dinledikleri içeriği seçip sohbet ekranında arkadaşlarıyla paylaşabiliyor, üzerine not ekleyebiliyor veya emojiyle tepki verebiliyor. Profil sekmesinde yer alan 'Mesajlar' bölümü ise tüm sohbetleri ve geçmiş paylaşımları arşivliyor. Şimdilik yalnızca birebir sohbet imkanı sunuluyor, grup sohbeti desteği bulunmuyor.

16 YAŞ VE ÜZERİ KULLANICILARLA SINIRLI

Spotify, mesajlarda endüstri standardı şifreleme kullandığını ancak uçtan uca şifreleme desteğinin bulunmadığını açıkladı. Kullanıcılar rahatsız edici mesajları şikayet edebiliyor, istemedikleri kişileri engelleyebiliyor ya da özelliği tamamen kapatabiliyor. 16 yaş ve üzeri kullanıcılarla sınırlı olan özellik, güvenlik önlemleriyle dikkat çekiyor.

HANGİ ÜLKELERDE AKTİF?

Mesajlaşma özelliği ilk olarak Latin Amerika ve Güney Amerika’da test edildi. Ardından ABD, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye’de de devreye girdi. Özellik masaüstünde henüz mevcut değil.

SPOTIFY’IN SOSYAL VİZYONU

Spotify, son dönemde podcast yorumları, video odaklı akış sayfaları ve müzik parçalarına yorum yapma gibi özelliklerle sosyal yönünü güçlendiriyor. Mesajlar özelliği de bu vizyonun bir parçası olarak, müzik ve sesli içerik paylaşımını daha interaktif hale getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Spotify müzik
