Trump’tan Kriz Uyarısı! 'Hükümet Kapanabilir'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısında federal hükümetin 'muhtemelen kapanacağını' söyledi. Demokratların yasa dışı göçmenlere ücretsiz sağlık hizmeti sağlamakta ısrarcı olduğunu belirten Trump, bunun ülkeye büyük yük getirdiğini savundu. Trump, Demokratları krizin sorumlusu olarak göstererek "Biz kapanma istemiyoruz, çünkü en harika dönemi yaşıyoruz" dedi. Ancak kapanma durumunda çok sayıda kamu çalışanının işten çıkarılabileceğini ve sosyal yardımların kesilebileceğini vurguladı.

KAPANMANIN ARKA PLANI

ABD’de yeni mali yıl 1 Ekim’de başlıyor. Bütçe Kongre’de onaylanmazsa hükümet harcama yetkisini kaybediyor. Bu durumda temel hizmetler dışındaki birçok kamu kurumu faaliyetlerine ara veriyor, kamu çalışanlarının önemli bir bölümü zorunlu izne çıkarılıyor. Ordu, istihbarat, kamu hastaneleri, havaalanı güvenliği ve hapishanelerdeki görevliler çalışmaya devam ediyor. Ancak bu personelin maaşları bütçe onaylanana kadar ödenmeyebiliyor.

Kaynak: AA