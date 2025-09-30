Trump’tan Kriz Uyarısı! 'Hükümet Kapanabilir'

ABD'de Demokratlarla bütçe krizi büyürken, temel hizmetler dışındaki kamu kurumları kapanma riskiyle karşı karşıya. Başkan Trump, federal hükümetin kapanabileceğini ve bunun işten çıkarmalarla sosyal yardımları etkileyeceğini söyledi.

Son Güncelleme:
Trump’tan Kriz Uyarısı! 'Hükümet Kapanabilir'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısında federal hükümetin 'muhtemelen kapanacağını' söyledi. Demokratların yasa dışı göçmenlere ücretsiz sağlık hizmeti sağlamakta ısrarcı olduğunu belirten Trump, bunun ülkeye büyük yük getirdiğini savundu. Trump, Demokratları krizin sorumlusu olarak göstererek "Biz kapanma istemiyoruz, çünkü en harika dönemi yaşıyoruz" dedi. Ancak kapanma durumunda çok sayıda kamu çalışanının işten çıkarılabileceğini ve sosyal yardımların kesilebileceğini vurguladı.

KAPANMANIN ARKA PLANI

ABD’de yeni mali yıl 1 Ekim’de başlıyor. Bütçe Kongre’de onaylanmazsa hükümet harcama yetkisini kaybediyor. Bu durumda temel hizmetler dışındaki birçok kamu kurumu faaliyetlerine ara veriyor, kamu çalışanlarının önemli bir bölümü zorunlu izne çıkarılıyor. Ordu, istihbarat, kamu hastaneleri, havaalanı güvenliği ve hapishanelerdeki görevliler çalışmaya devam ediyor. Ancak bu personelin maaşları bütçe onaylanana kadar ödenmeyebiliyor.

Trump'tan Hamas'a Sert Sözler: '3-4 Gün Veriyorum, Teklifi Kabul Etmezseniz İsrail...'Trump'tan Hamas'a Sert Sözler: '3-4 Gün Veriyorum, Teklifi Kabul Etmezseniz İsrail...'Dünya

Beyaz Saray'daki Gazze Zirvesinde Tarihi Karar! Netanyahu, ABD'nin Planını OnayladıBeyaz Saray'daki Gazze Zirvesinde Tarihi Karar! Netanyahu, ABD'nin Planını OnayladıDünya

Trump’tan Çarpıcı Hamle! Yüksek Mahkeme’ye Başvurdu, Doğumla Vatandaşlık Bitecek mi?Trump’tan Çarpıcı Hamle! Yüksek Mahkeme’ye Başvurdu, Doğumla Vatandaşlık Bitecek mi?Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump ABD
Son Güncelleme:
Spotify’da Tarihi Veda! 19 Yıl Sonra Koltuğunu Bırakıyor Spotify’da Tarihi Veda! 19 Yıl Sonra Koltuğunu Bırakıyor
Fenerbahçe Taraftarı Saçını Başını Yolacak! Yeni Başkan Sadettin Saran’dan Flaş Karar: Devin Özek ve Tedesco'nun Geleceği Belli Oldu Sadettin Saran’dan Bomba Karar
Türk Futbolunda Skandal Soruşturma: Kız Arkadaş Soruşturması, Ali Koç’un Hukukçu Ordusu! Gözler MHK’de Türk Futbolunda Skandal Soruşturma
Filipinler'de 6.9 Büyüklüğünde Deprem! Filipinler'de 6.9 Büyüklüğünde Deprem!
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe Taraftarı Saçını Başını Yolacak! Yeni Başkan Sadettin Saran’dan Flaş Karar: Devin Özek ve Tedesco'nun Geleceği Belli Oldu Sadettin Saran’dan Bomba Karar
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Sürücüler Dikkat! Bakan Ali Yerlikaya'dan Eski Tip Ehliyetler İçin Flaş Açıklama Bu Sefer Süre Uzatılmayacak