Yahudi Müzisyen Sumud Filosu’ndan Dünyaya Seslendi: 'Siyonist İsrail, Kimliğimi Filistin’e Karşı Kullanıyor'

İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları sürerken, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, tüm saldırılara rağmen yola devam ediyor. Sicilya'daki Augusta Limanından "Paola I" isimli tekneyle filoya katılan ABD'li Yahudi müzisyen Carsie Blanton, duygu ve düşünceleri anlattı.

Blanton, "ABD'nin Gazze'deki soykırımı finanse ettiğini", bir ABD vatandaşı olarak bunun durdurulması için hükümete her türlü baskı yapmayı görevi olarak gördüğünü dile getirdi. "Bir Yahudi olarak, siyonist İsrail hükümetinin, benim ve ailemin Yahudi kimliğini Filistin halkına karşı kullandığını biliyorum ve buna rıza göstermiyorum. Bu yüzden, elimden geldiğince, tüm Yahudilerin, İsrail'in bu siyasi projesini desteklemediğini göstermek istiyorum" diyen Blanton, bir müzisyen olarak da daha iyi bir dünya için çalıştığını ve Küresel Sumud Filosu'na katıldığını söyledi.

'FİLOYA SALDIRI TERÖRİZMDİR'

İsrail'in Filistin halkını "insan olarak göstermeye çalışan" her hareketi itibarsızlaştırmaya çalıştığına dikkati çeken Blanton, İsrail'in Filistinlilere şiddet uygulayabilmeyi meşrulaştırmak için dezenformasyon yayarak Filistinlileri "insan dışı" gösterdiğini ifade etti. Blanton, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na da aynı şeyi yapmaya çalıştığını, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, filodaki aktivistleri "terörü desteklemekle" suçladığını anımsattı.

Bu iddiaları ciddiye almanın zor olduğunun çünkü filodakilerin normal hayatlarından ve işlerinden zaman ayırarak açlık çeken bir halka pirinç ve bebek maması gibi yardımlar ulaştırmaya çalıştıklarını vurgulayan Blanton, "Bu durumda teröristlerin biz olmadığı çok açık. Aslında, geçen gece yelkenli teknelerimize ses bombaları atmak için insansız hava araçları (İHA) gönderenin İsrail olması çok muhtemel. Bana göre bu, çok daha fazla terörizm gibi görünüyor" dedi.

'SOYKIRIMA SIRADAN İNSANLAR MÜDAHALE EDİYOR'

Blanton, teknelerinde aralarında İrlanda'dan emekli bir hemşire, Cezayir'den bir doktor, Almanya'dan bir lise öğrencisinin de olduğu 10 kişinin bulunduğunu belirtti ve çoğu kişinin profesyonel aktivist olmamasının filonun en dikkat çekici yanının olduğunu söyledi.

Filoda evde çocukları bekleyen ebeveynlerin de bulunduğunu aktaran Blanton, hükümetlerin, müdahale etmediği soykırıma sıradan insanların müdahale ettiğini vurguladı. Blanton, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini, "etnik temizlik ve Filistin'in tüm topraklarını ele geçirme girişimi" şeklinde nitelendirdi.

'SON İKİ YILDA KAMUOYUNDA DEĞİŞİKLİK VAR'

İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımının ABD ve Yahudi toplumu üzerindeki etkisine değinen Blanton, "ABD'de son iki yılda kamuoyunda büyük bir değişim yaşandı" diye konuştu. Blanton, bu değişimin gençlerin etkisiyle yaşandığına, son araştırmaların, halkın çoğunluğunun İsrail'e silah gönderilmemesi gerektiğine inandığını ortaya koyduğunu belirtti.

Washington yönetiminin, Gazze konusunda ülke içerisinde popüler olmayan bir konumda olduğunu savunan Blanton, sıradan insanlar olarak hükümete doğru şeyi yapması adına baskı uygulamak istediklerini bildirdi. Blanton, "Filonun bir bakıma kamuoyunu çok hızlı bir şekilde etkilemeye yönelik bir deney olduğunu düşünüyorum. Bu gemilerde 500'den fazla insanla, tamamen barışçıl, şiddet içermeyen bir misyon gerçekleştiriyoruz ve etrafımızda oldukça fazla basın mensubu var. Bunun amacı, kamuoyunu etkilemek ve insanların hükümetlerine baskı yapmasını sağlamak" dedi.

Kaynak: AA