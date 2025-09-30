Gazze’de Can Kaybı 66 Bini Aştı! Son 24 Saatte 42 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava ve kara operasyonlarında yaşamını yitirenlerin sayısı son bir gün içinde 42 kişi artarak 66 bin 97’ye yükseldi.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in sürdürdüğü saldırılarda yaşanan ölümler ve yaralanmalarla ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere ulaşan raporlarda, 42 kişinin öldüğü ve 190 kişinin yaralandığı bildirildi.

19 Ocak’ta Gazze’de sağlanan ateşkesin 18 Mart’tan itibaren İsrail ordusu tarafından ihlal edilerek saldırıların yeniden başladığı vurgulanırken, bu süreçte 13 bin 229 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 56 bin 495 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ve ABD’nin desteklediği sözde yardım noktalarının sistematik hedef alındığı saldırılarda ise 27 Mayıs’tan beri 2 bin 576 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 bin 873 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Genel olarak, 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 66 bin 97’ye, yaralı sayısı ise 168 bin 536’ya ulaştı.

Bölgede hâlen enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA