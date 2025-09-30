Ekvador Devlet Başkanı ve Diplomatların Konvoyuna Saldırı! 17 Asker Rehin Alındı

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile BM ve AB diplomatlarının bulunduğu insani yardım konvoyu saldırıya uğradı. 17 asker rehin alınırken, ölü ve yaralı olup olmadığını dair bilgi verilmedi.

Ekvador Devlet Başkanı ve Diplomatların Konvoyuna Saldırı! 17 Asker Rehin Alındı
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da halk, bir süredir ekonomik temelli protestolar düzenliyor. Son olarak geçtiğimiz pazar günü Imbabura eyaletinde fahiş yakıt fiyatlarına karşı düzenlenen eylemler sırasında Devlet Başkanı Daniel Noboa ile Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği diplomatlarını taşıyan bir yardım konvoyunun saldırıya uğradığı açıklandı.

Protestoların sekizinci gününde tansiyon yükselirken, Imbabura'da onlarca gösterici yolları kapatıp güvenlik güçleriyle çatıştı. Hükümetten yapılan açıklamada, insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmak için yola çıkan konvoyun yaklaşık 350 kişi tarafından havai fişek, molotof kokteyli ve taşlarla "pusuya düşürüldüğü" belirtildi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa

50 ASKER MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Carolina Jaramillo, araçları koruyan yaklaşık 50 askerin saldırganları durdurmaya çalıştığını belirtirken, yaralı olup olmadığı konusunda ise bir bilgi paylaşmadı. Jaramillo, 17 askerin ise rehin alındığını duyurdu.

Yakıt sübvansiyonlarının kesilmesi sebebiyle başlayan grevi yöneten ülkenin en büyük yerli hakları grubu Conaie, protestolar sırasında bir üyesinin silahlı kuvvetler tarafından vurularak öldürüldüğünü iddia etti. BM İnsan Hakları Konseyi'nin bölge temsilcisi Jan Jarab ise bu şiddet olaylarının ardından "acil diyalog" çağrısında bulundu ve ölüm ve yaralanmalarla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti.

Ekvador'daki protestolar
