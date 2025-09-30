Namazda Felaketi Yaşadılar! Endonezya’da Yatılı Okul Çöktü! 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Endonezya’nın Doğu Cava bölgesinde bir yatılı okul, öğle namazı sırasında çöktü. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 99 kişi kurtarıldı, yaklaşık 38 kişi ise enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken yaralanan 80 kişi hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Endonezya’nın Doğu Cava bölgesinde bulunan bir yatılı okulda öğle namazı sırasında çökme meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 99 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı. Enkaz altında olduğu tahmin edilen 38 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Namazda Felaketi Yaşadılar! Endonezya’da Yatılı Okul Çöktü! 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Resim : 1
Endoneyza'da yatılı okul çöktü, 3 kişi hayatını kaybetti

Afetle Mücadele Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari yaptığı açıklamada, binanın temelinin dördüncü kattaki inşaat yükünü taşıyamamış olabileceğini belirtti. Binanın inşaat halindeyken çöktüğünü aktaran yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarında ekskavatör ve vinç gibi ağır makinelerin kullanıldığını bildirdi. Muhari, yaklaşık 80 yaralının hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

38 KİŞİ KAYIP

Yerel arama kurtarma yetkilisi Nanang Sigit ise kayıp olan 38 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü, ancak mevcut yapının çökme riski nedeniyle ağır ekipman kullanımının sınırlı tutulduğunu ifade etti.

Dünya Tarihinin En Büyük 20 Depremi Açıklandı! Şiddetleri ve Kayıplarıyla Felaket Listesi KorkuttuDünya Tarihinin En Büyük 20 Depremi Açıklandı! Şiddetleri ve Kayıplarıyla Felaket Listesi KorkuttuYaşam
Endonezya'da 4. Seviye Alarm! Binlerce Kişi Tahliye Ediliyor, Bir Daha Geri DönemeyeceklerEndonezya'da 4. Seviye Alarm! Binlerce Kişi Tahliye Ediliyor, Bir Daha Geri DönemeyeceklerDünya

Endonezya’da Heyelan Faciasında Can Kaybı Arttı, 20’ye YükseldiEndonezya’da Heyelan Faciasında Can Kaybı Arttı, 20’ye YükseldiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Endonezya Okul
Son Güncelleme:
AB'den Trump'ın Gazze Planına Yanıt AB'den Trump'ın Gazze Planına Yanıt
Hesap Kapatmanın Bedeli... YouTube Trump'a Servet Ödeyecek! Hesap Kapatmanın Bedeli... YouTube Trump'a Servet Ödeyecek!
Asgari Ücretli Bu Rakamı Görünce Yıkılacak! Geçen Yılki Zammı Bilmişti: JPMorgan, 2026 Zam Tahminini Açıkladı Dev Bankada Korkutan Asgari Ücret Tahmini
Sergen Yalçın Gelen Haberle Kahroldu! Galatasaray Derbisi Öncesi Beşiktaş'ı Yıkan Sakatlık Galatasaray Derbisi Öncesi Beşiktaş'ı Yıkan Sakatlık
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor, Gösterişe Sınırlama Geliyor Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor