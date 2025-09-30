Namazda Felaketi Yaşadılar! Endonezya’da Yatılı Okul Çöktü! 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
Endonezya’nın Doğu Cava bölgesinde bir yatılı okul, öğle namazı sırasında çöktü. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 99 kişi kurtarıldı, yaklaşık 38 kişi ise enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken yaralanan 80 kişi hastaneye kaldırıldı.
Afetle Mücadele Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari yaptığı açıklamada, binanın temelinin dördüncü kattaki inşaat yükünü taşıyamamış olabileceğini belirtti. Binanın inşaat halindeyken çöktüğünü aktaran yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarında ekskavatör ve vinç gibi ağır makinelerin kullanıldığını bildirdi. Muhari, yaklaşık 80 yaralının hastanelere sevk edildiğini açıkladı.
38 KİŞİ KAYIP
Yerel arama kurtarma yetkilisi Nanang Sigit ise kayıp olan 38 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü, ancak mevcut yapının çökme riski nedeniyle ağır ekipman kullanımının sınırlı tutulduğunu ifade etti.
