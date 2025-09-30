Namazda Felaketi Yaşadılar! Endonezya’da Yatılı Okul Çöktü! 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Endonezya’nın Doğu Cava bölgesinde bulunan bir yatılı okulda öğle namazı sırasında çökme meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 99 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı. Enkaz altında olduğu tahmin edilen 38 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Endoneyza'da yatılı okul çöktü, 3 kişi hayatını kaybetti

Afetle Mücadele Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari yaptığı açıklamada, binanın temelinin dördüncü kattaki inşaat yükünü taşıyamamış olabileceğini belirtti. Binanın inşaat halindeyken çöktüğünü aktaran yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarında ekskavatör ve vinç gibi ağır makinelerin kullanıldığını bildirdi. Muhari, yaklaşık 80 yaralının hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

38 KİŞİ KAYIP

Yerel arama kurtarma yetkilisi Nanang Sigit ise kayıp olan 38 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü, ancak mevcut yapının çökme riski nedeniyle ağır ekipman kullanımının sınırlı tutulduğunu ifade etti.

