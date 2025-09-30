AB'den Trump'ın Gazze Planına Yanıt

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes için sunduğu planı mutlulukla karşıladıklarını açıkladı. Von der Leyen, AB'nin de katkı vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Son Güncelleme:
AB'den Trump'ın Gazze Planına Yanıt
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planıyla ilgili açıklama yaptı. Von der Leyen, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın planla ortaya koyduğu "Gazze'deki savaşı sona erdirme taahhüdünü" memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Tüm tarafları bu fırsatı değerlendirmeye davet eden von der Leyen, "AB katkıda bulunmaya hazırdır" ifadesini kullanarak "Gazze halkına acil insani yardım sağlanması ve tüm esirlerin derhal serbest bırakılmasıyla çatışmalar sona ermelidir. İsrail ve Filistin halkının barış ve güvenlik içinde, şiddet ve terörden uzak, yan yana yaşadığı Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa giden tek uygulanabilir yol, iki devletli çözüm olmaya devam etmektedir" dedi.

AB'den Trump'ın Gazze Planına Yanıt - Resim : 1
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

'BÖLGEYE UMUT VEREBİLİR'

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da "Bu plan, İsrail'e güvenlik sağlayabilir, Filistinlilere meşru özyönetim ve devlet kurma özlemlerine dair gerçek bir bakış açısı sunabilir ve tüm bölgeye umut verebilir" yorumunu paylaştı. Metsola, kritik bir an içinde olunduğunu belirterek, fırsatın değerlendirilmesi çağrısını yaptı.

'EN İYİ FIRSAT'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise planın savaşı sona erdirmek için "en iyi fırsatı" sunduğunun altını çizdi. AB'nin planın başarılı olması için yardım etmeye hazır olduğunu bildiren Kallas, "İsrail planı imzaladı. Hamas, esirleri derhal serbest bırakılmasıyla başlayarak planı gecikmeden kabul etmelidir" dedi.

AB'den Trump'ın Gazze Planına Yanıt - Resim : 2
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti. Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

AB'den ilk açıklama Birliğe üye ülkeleri temsil eden Konsey Başkanı Antonio Costa'dan dün gece gelmişti. Costa, planı memnuniyetle karşılayarak, tarafları fırsatı değerlendirmeye çağırmıştı.

Trump'ın Gazze Planı Belli Oldu! İşte Adım Adım YapılacaklarTrump'ın Gazze Planı Belli Oldu! İşte Adım Adım YapılacaklarDünya
Bakan Fidan, Gazze İçin Diplomasi Trafiğine Hız VerdiBakan Fidan, Gazze İçin Diplomasi Trafiğine Hız VerdiDünya
Hamas'tan ABD'nin Gazze Planına Jet Yanıt!Hamas'tan ABD'nin Gazze Planına Jet Yanıt!Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Gazze İsrail
Son Güncelleme:
Hesap Kapatmanın Bedeli... YouTube Trump'a Servet Ödeyecek! Hesap Kapatmanın Bedeli... YouTube Trump'a Servet Ödeyecek!
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin Mobilya Devi Resmen İflas Etti! Yüzlerce Çalışan İşsiz Kalacak Türkiye'nin Mobilya Devi İflas Etti
Fenerbahçe'de Deprem Üstüne Deprem! Yıldız Oyuncudan Kahreden Haber Geldi: Resmen Açıklandı Yıldız Oyuncudan Kahreden Haber Geldi
Trump'ın Gazze Planı Belli Oldu! İşte Adım Adım Yapılacaklar Trump'ın Gazze Planı Belli Oldu! İşte Adım Adım Yapılacaklar
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor, Gösterişe Sınırlama Geliyor Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor