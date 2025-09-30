Bakan Fidan, Gazze İçin Diplomasi Trafiğine Hız Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze ateşkes planıyla ilgili bölge ülkelerinin mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi yürüttü. Diplomatik kaynaklara göre Fidan; Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Görüşmelerde Trump’ın açıkladığı plan ele alınırken, bölgesel gelişmeler ve atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA