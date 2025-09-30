Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Takdir Etti! 'Katkı Vereceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de ateşkes için yürütülen girişimlere dair açıklama yaptı. Erdoğan, "Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum, Türkiye de adil ve kalıcı barış için sürece katkı sunacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’daki görüşmesinde Gazze için barış anlaşması çıktı. Trump, Netanyahu'nun ABD'nin planını kabul ettiğini duyurdu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce açıklama yaptı.

'KATKI VERECEĞİZ'

Erdoğan'ın ilgili açıklaması şöyle: "Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz."

