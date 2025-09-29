Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ziyaretini Anlattı: 'Fevkalade Başarılı Geçti'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Sizlere son 3 haftada gerçekleştirdiğimiz önemli programların özetini yapmak istiyorum. 15 Eylül'de Katar'da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katıldık. İsrail karşısında ortak tavır almanın önemine işaret ettik. Katar'a ziyaretimiz, dayanışmamızı göstermek açısından önemliydi.

* 17 Eylülde Dışişleri Bakanlığımızın yeni yerleşkesinin temellerini attık. 334 bin 500 metre kare alana sahip modern ve işlevsel bir yerleşkeye kavuşturacağız.

* TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi. Gençlerimizin coşkusuna ortak olduk. Türkiye'nin istikbal yürüyüşüne eşlik eden genç arkadaşlarımızın tamamını ayrı ayrı tebrik ediyorum. TEKNOFEST, inşallah tarih yazacak tarihi değiştirecek. Biz de bu gençliğin hayaline ulaşmasını kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız.

* İŞ-KUR Gençlik Programı'ndan 100 bin öğrenci faydalandı. Kabine toplantımızda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. Hedef 2028'in sonuna kadar 1 milyon öğrenciyi faydalandırmak.

BM GENEL KURULU GÖRÜŞMELERİ

* BM'nin 80. Genel Kurulu'na Filistin damga vurmuştur. İki Devletli Çözüm Konferansı'na ilgi oldukça yoğundu. Ülkemizin duruşunu burada net bir şekilde kayda geçirdik. Genel Kurula hitap ettim. Uluslararası toplumu İsrail'in uyguladığı barbarlıklara karşı harekete geçmeye çağırdık. Gazze'deki vahşete vurgu yaptık. Gazze oturumu çok verimli geçti. Neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Genel Kurul marjında, aralarında Suriye, Kuveyt, Vietnam ve Fransa'nın da olduğu birçok ülkenin muhataplarıyla ikili görüşmelerimiz oldu. Yolsuzluk soruşturmalarında dolayı iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun sırf koltuğunu korumak uğruna bölgeyi ateşe sürüklediğini herkes kabul ediyor. Bölgede bir katliam kadrosunun olduğu net şekilde görülüyor. Hiç kimse Netanyahu'yla yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyorlar.

'ZİYARETİMİZ FEVKALADENİN FEVKİNDE BAŞARILI GEÇTİ'

* Siyasetçisiyle, gazetecisiyle, yorumcularıyla muhalefetin tam bir cinnet halinde Amerika ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının tek nedeni ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmiş olmasıdır.

