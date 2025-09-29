AKP'li Fuat Oktay'dan Canlı Yayında F-35 Mesajı: 'Sorun Kalmayacak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Ankara milletvekili Fuat Oktay, Tv100’de Türkiye ve dünya gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasına değinen Oktay, “İsrail saldırganlığı Gazze ve Batı Şeria ile kalmayacak, aynı şekilde yayılmacı politika ile bölgeye komşu ülkelerden başlayarak tüm bölgeye yayılacak. Cumhurbaşkanımız da BM’nin bir şey yapamadığı dolayısıyla BM’nin yeniden yapılandırılması gerektiğini bu vesile ile bir kez daha görüşünü ifade etmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump

Oktay, BM Genel Kurul toplantısının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Oktay, “Önemi, bizim için Gazze’den kaynaklıydı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yıllardır bu konuyu birincil derecede önde tutmak istediğimiz zamandan şimdi BM’nin ana gündem maddesi olduğu bir toplantı gerçekleştirildi.

Burada üzücü olan bir boyut da vardı. Bir tarafta BM ve yüzlerce ülkenin olduğu bir Filistin. Diğer tarafta tek bir İsrail’in hiçbir ayrım yapmadan 65 bin insanı öldürdüğü bir ortam. Cumhurbaşkanımız da burada son derece önemli bir konuşma yaptı” dedi.

‘TRUMP’LA YAPILAN TOPLANTI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN ÖNEMLİYDİ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’deki insanlık dramını fotoğraflarla gözler önüne serdiğine dikkat çeken Oktay, “Bu terörle mücadele değildir, tamamen işgal hareketidir. Katliamdır. Katil bir yönetimin Filistinlileri yok etme girişimidir. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin tezi iki devletli çözümü unutmamız lazım. O da tüm dünyanın gündeminde. Tanınmaların olmuş olması da iki devletli çözümün de gereği. Trump’ın da olduğu ve 9 ülkenin de bulunduğu iki devletli çözüm çerçevesinde yapılan toplantı da bu anlamda önemliydi” diye konuştu.

‘YAYILMACI POLİTİKA BÖLGEYE YAYILACAK’

AKP’li Oktay “İsrail saldırganlığı Gazze ve Batı Şeria ile kalmayacak, aynı şekilde yayılmacı politika ile bölgeye komşu ülkelerden başlayarak tüm bölgeye yayılacak. ‘Vaadedilmiş topraklar’ diye ifade edilen bu safsatanın da bu saplantıdan vazgeçilmesi ve bunun durdurulması gerektiğine dair mesajda önemliydi” dedi.

Oktay, Erdoğan’ın BM’nin kendi çalışanlarını bile koruyamadığına yönelik açıklamalarını hatırlatırken, “Orada BM çalışanlarının da öldürüldüğü ve BM’nin bir anlamda sessiz kaldığı, insani yardımlarla ilgili yine BM’nin oradan çıkarıldığı ve BM’nin bir şey yapamadığı dolayısıyla BM’nin yeniden yapılandırılması gerektiğini bu vesile ile bir kez daha görüşünü ifade etmiş oldu” dedi.

CAATSA’nın yakın bir zamanda kaldırılacağını belirten Oktay, “Bu konuda her iki tarafta da görüş birliği var. CAATSA kalktığı zaman f-35’lerle ilgili de bir sorun kalmayacak, bu mesajı Trump’ın kendisi verdi” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi