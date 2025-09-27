Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki durum ele alındı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve küresel konular masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin’de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti. Erdoğan, İsrail hükümetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu’nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM İÇİN GAYRETLER SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini söyledi.

İsrail'den Gazze'de Katliam Üstüne Katliam! Can Kaybı Artıyorİsrail'den Gazze'de Katliam Üstüne Katliam! Can Kaybı ArtıyorDünya
Saldırı Altındaki Sumud Filosu Gazze İçin Yola Devam Ediyor: İspanya ile İtalya'dan Dev AdımSaldırı Altındaki Sumud Filosu Gazze İçin Yola Devam Ediyor: İspanya ile İtalya'dan Dev AdımDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsrail İspanya Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Milyonlarla Erken Emeklilik Kapısı Açıldı! Yasa Meclis’e Geliyor: Kimler Erken Emeklilikten Yararlanacak? Erken Emeklilik Yasası Meclis'e Geliyor
Kandilli İlk Verileri Duyurdu! Erzurum'da Deprem! Kandilli İlk Verileri Duyurdu! Erzurum'da Deprem!
Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı
Bahçelievler'de Patlama! Bahçelievler'de Patlama!
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi! CHP'den Sürpriz 'Cumhurbaşkanı' Kararı Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi
Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz' 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı