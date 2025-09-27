Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve küresel konular masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin’de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti. Erdoğan, İsrail hükümetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu’nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM İÇİN GAYRETLER SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi