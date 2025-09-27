Bahçelievler'de Patlama!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. İlçede paniğe neden olan olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sözcü’nün aktardığına göre, patlamanın elektrik hatlarından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Sözcü