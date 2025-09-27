Bahçelievler'de Patlama!

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, bir patlama meydana geldi. Patlamanın elektrik hatlarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Son Güncelleme:
Bahçelievler'de Patlama!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. İlçede paniğe neden olan olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sözcü’nün aktardığına göre, patlamanın elektrik hatlarından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Bahçelievler
Son Güncelleme:
Kandilli İlk Verileri Duyurdu! Erzurum'da Deprem! Kandilli İlk Verileri Duyurdu! Erzurum'da Deprem!
71 Yıllık Türk Kulübü İflasın Eşiğinde! Formalarını Satışa Çıkarmak Zorunda Kaldılar 71 Yıllık Türk Kulübü İflasın Eşiğinde
Milyonlarla Erken Emeklilik Kapısı Açıldı! Yasa Meclis’e Geliyor: Kimler Erken Emeklilikten Yararlanacak? Erken Emeklilik Yasası Meclis'e Geliyor
İki Kişilik Aileye Dev Doğal Gaz Faturası! Neye Uğradıklarını Şaşırdılar İki Kişilik Aileye Dev Doğal Gaz Faturası! Neye Uğradıklarını Şaşırdılar
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi! CHP'den Sürpriz 'Cumhurbaşkanı' Kararı Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi
Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz' 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı