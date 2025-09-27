Kandilli İlk Verileri Duyurdu! Erzurum'da Deprem!

Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.08 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi, Erzurum’un Şenkaya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin saati 19.15 olarak kayıtlara geçerken, derinliği ise 3.08 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı şöyle:

