Balıkesir'de Yine Kızıl Kabus! Otomobilde Başladı, Ormana Sıçradı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sonucu yangın çıktı. Alevler ormana da sıçrarken, ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bir trafik kazası meydana gelirken, alevler yanan otomobilden ormana sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Kaynak: İHA

