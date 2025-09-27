Edirne'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Gelibolu istikametinden Keşan yönüne giden M.İ.T. (29) idaresindeki 17 AHU 981 plakalı otomobilin, Bahçeköy yakınlarında önünde seyir eden Y.U. (49) yönetimindeki 17 TK 622 plakalı araca çarpmasıyla meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle iki aracın sürücüleriyle birlikte yolcular S.D. (37), A.D. (70) ve H.D. (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA