D-100’de Feci Kaza! Kamyonet Bariyerlere Çarptı: Yaralılar Var

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı. Araç içerisinde sıkışan iki yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde D-100 kara yolu Gebeş Mahallesi mevkiinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç içerisinde iki kişi sıkışarak yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde araç içerisinde sıkışan 2 yaralı, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

