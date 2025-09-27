Kamuflaj Ustası Sarı Yengeç Örümceği Elazığ’da Görüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de çok az rastlanan ve bilimsel adı Thomisidae olan sarı yengeç örümceği, Elazığ’da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takıldı.

Abdullahpaşa Mahallesi’nde kaydedilen görüntü, hem bölge halkının hem de doğa meraklılarının ilgisini çekti.

GÖRÜNMEZ HALE GELEN ÖRÜMCEK

Küçük boyutuna rağmen oldukça etkili bir avcı olarak bilinen sarı yengeç örümceği, doğada ustaca kamufle olma yeteneğiyle tanınıyor. Genellikle bulunduğu çiçeğin rengine bürünerek görünmez hale gelen bu örümcek türü, avlarını pusuya yatarak yakalıyor.

Tüm yaşamını bir çiçeğin üzerinde geçiren örümcek, o bitkiye gelen böceklerle beslenerek hayatta kalıyor. Uzmanlar, bu türün nadiren gözlemlenebilmesinin nedeninin, doğayla neredeyse tamamen bütünleşen kamuflaj özelliği olduğunu belirtiyor.

Kaynak: İHA