İki Kişilik Aileye Dev Doğal Gaz Faturası! Neye Uğradıklarını Şaşırdılar

Tekirdağ'da iki kişilik bir aile 22 bin TL'lik doğal gaz faturasıyla neye uğradığını şaşırdı. Aile, faturada yanlışlık olduğunu savunurken, bu hatanın düzeltilmesini istiyor.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde iki kişilik bir aileye 22 bin 913 liralık doğalgaz faturası geldi. Faturayı gören aile gözlerine inanamadı.

İKi kişilik bir ailenin evine, 22 bin 913 liralık fatura ulaştı. Devlet desteğiyle 10 bin 130 liralık kısmı karşılanırken, geriye kalan 12 bin 782 lira aileye ödeme yükümlülüğü olarak yansıtıldı.

Fatura tutarının olağan dışı olduğunu savunan ev sahibi F.K., geçen ay yalnızca 173 lira doğal gaz faturası geldiğini hatırlattı. Bu ay gelen tutarın yanlışlık olduğunu düşündüğünü ifade eden F.K, "Evde sadece iki kişi yaşıyoruz, bu kadar yüksek fatura gelmesi imkansız. Binadaki diğer dairelere 100-200 lira civarında fatura kesilmiş" ifadelerini kullandı.

Yetkililere ulaşamadığını söyleyen vatandaş, “Faturayı görünce hemen aradık fakat telefonlara yanıt verilmedi. Bu kadar yüksek borcun nasıl çıktığını anlamış değiliz” diyerek mağdur olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

