KKM'nin Bedeli Ağır Oldu! 60 Milyar Dolarlık Maliyet

2021’nin sonlarında duyurulan Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) artık yavaş yavaş sonuna gelinirken, bu uygulamanın 3 yıllık maliyeti dudak uçuklattı. Merkez Bankası ve bütçe verileri üzerinden yapılan hesaplamalarda Türkiye’ye toplam maliyetin 60 milyar dolar olduğu ortaya çıktı.

Sistem 2022’de 140 milyara dolar büyüklüğe ulaşırken, daha sonraki süreçte yaşanan kademeli çıkış süreciyle 11,8 milyar dolara geriledi. Toplam mevduatlar içindeki payı da yüzde 26,2’den yüzde 2’ye düşmüş oldu.

Ekonomim’de yer alan habere göre, TL, dolar karşısında büyük kayıp yaşarken, ekonomistler de bu sürece karşı büyük eleştirilerde bulunmuştu.

TL, dolar karşısında eridi.

ARTIK MEVDUATA ANLAMLI BİR ALTERNATİF DEĞİL

KKM getirileri politika faizinin yüzde 40 ile sınırlandırıldığı dönemde TL mevduata anlamlı bir alternatif olma özelliğini kaybetti. Bu süreçte şirketlerin için yeni KKM açılışları ve yenilemeler yılın başında tamamen durduruldu.

Reuters’ın paylaştığı hesaplara göre, KKM’nin Türkiye’ye faturası ağır oldu. 60 milyar dolarlık maliyet dudak uçuklattı.

KKM hesapları geçen hafta 11.6 milyar lira azalarak 477 milyar 586 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2.04’ü oldu.

Kaynak: Ekonomim