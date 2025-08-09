KKM'nin Bedeli Ağır Oldu! 60 Milyar Dolarlık Maliyet

KKM'den çıkış süreci devam ederken, 3 yıllık fatura ağır oldu. KKM'nin maliyeti 60 milyar dolar olarak hesaplandı.

Son Güncelleme:
KKM'nin Bedeli Ağır Oldu! 60 Milyar Dolarlık Maliyet
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2021’nin sonlarında duyurulan Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) artık yavaş yavaş sonuna gelinirken, bu uygulamanın 3 yıllık maliyeti dudak uçuklattı. Merkez Bankası ve bütçe verileri üzerinden yapılan hesaplamalarda Türkiye’ye toplam maliyetin 60 milyar dolar olduğu ortaya çıktı.

Sistem 2022’de 140 milyara dolar büyüklüğe ulaşırken, daha sonraki süreçte yaşanan kademeli çıkış süreciyle 11,8 milyar dolara geriledi. Toplam mevduatlar içindeki payı da yüzde 26,2’den yüzde 2’ye düşmüş oldu.

Ekonomim’de yer alan habere göre, TL, dolar karşısında büyük kayıp yaşarken, ekonomistler de bu sürece karşı büyük eleştirilerde bulunmuştu.

KKM'nin Bedeli Ağır Oldu! 60 Milyar Dolarlık Maliyet - Resim : 1
TL, dolar karşısında eridi.

ARTIK MEVDUATA ANLAMLI BİR ALTERNATİF DEĞİL

KKM getirileri politika faizinin yüzde 40 ile sınırlandırıldığı dönemde TL mevduata anlamlı bir alternatif olma özelliğini kaybetti. Bu süreçte şirketlerin için yeni KKM açılışları ve yenilemeler yılın başında tamamen durduruldu.

Reuters’ın paylaştığı hesaplara göre, KKM’nin Türkiye’ye faturası ağır oldu. 60 milyar dolarlık maliyet dudak uçuklattı.

KKM hesapları geçen hafta 11.6 milyar lira azalarak 477 milyar 586 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2.04’ü oldu.

KKM Bakiyesinde Gerileme SürüyorKKM Bakiyesinde Gerileme SürüyorEkonomi

Kaynak: Ekonomim

Etiketler
Kur Korumalı Mevduat (KKM) Dolar
Son Güncelleme:
Tesla Supercharger Tarifesine Zam! Boşuna Durdukça Dakika Başı 20 TL Ücretlendirilecek Tesla Supercharger Tarifesine Zam! Boşuna Durdukça Dakika Başı 20 TL Ücretlendirilecek
Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak
Türkiye’de Bir İlk! Gıda Güvenliğinde Yeni Dönem: Artık Restoranlar 5 milyon Dolarlık Koruma Altında Türkiye’de Bir İlk! Gıda Güvenliğinde Yeni Dönem: Artık Restoranlar 5 milyon Dolarlık Koruma Altında
EYT'yi Kaçıranlar Üzülmeyin! Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu, İşte Bu Fırsattan Yararlanacak Kişiler... Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu
ÇOK OKUNANLAR
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?