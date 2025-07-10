KKM Bakiyesinde Gerileme Sürüyor

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Aynı dönemde bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 124 milyar 946 milyon lira artışla 19 trilyon 575 milyar 99 milyon liraya ulaştı. Bu artış, reel sektör ve bireysel tüketim tarafındaki kredi talebinin sürdüğünü gösterdi.

MEVDUATLARDA SERT DÜŞÜŞ

Geçen hafta bankalar arası işlemler dahil, toplam mevduat hacmi 563 milyar 325 milyon lira azalarak 22 trilyon 568 milyar 746 milyon liraya geriledi. Bu düşüş, son haftaların en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2,38 TRİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredileri 4 Temmuz itibarıyla 12 milyar 3 milyon lira artarak 2 trilyon 381 milyar 289 milyon liraya çıktı. Bu kredilerin dağılımı ise şu şekilde oldu:

Konut kredileri: 585 milyar 768 milyon lira

Taşıt kredileri: 58 milyar 883 milyon lira

İhtiyaç kredileri: 1 trilyon 736 milyar 638 milyon lira

Taksitli ticari kredi hacmi de aynı dönemde 31 milyar 807 milyon lira artışla 2 trilyon 859 milyar 864 milyon liraya yükseldi.

KREDİ KARTI BORÇLARI 2,24 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Bireysel kredi kartı borçları yüzde 1 oranında artarak 2 trilyon 241 milyar 642 milyon liraya çıktı. Bu tutarın 748 milyar 301 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 493 milyar 341 milyon lirasını ise taksitsiz borçlar oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR VE ÖZ KAYNAKLARDA ARTIŞ

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, önceki haftaya göre 6 milyar 808 milyon lira artarak 431 milyar 769 milyon liraya yükseldi. Bu alacakların 315 milyar 131 milyon lirası için özel karşılık ayrıldığı belirtildi.

Ayrıca, sektörün yasal öz kaynakları 14 milyar 279 milyon liralık artışla 4 trilyon 13 milyar 856 milyon liraya çıktı.

BDDK verilerine göre, bankacılık sektöründe mevduat ve kredi hacimleri genişlemeye devam ederken, KKM hesaplarında ise düşüş eğilimi sürüyor.

Kaynak: AA