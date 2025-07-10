Konut Kredisinde Faizler Çakıldı: 2 Milyon TL Kredi Çeken Ne Kadar Geri Öder? İşte Aylık Taksit ve Geri Ödeme Planı
Konut kredisi faiz oranlarında düşüş yaşandı. En düşük oran yüzde 2,89’a gerilerken, 2 milyon TL’lik kredi çeken bir kişinin 10 yıl vadede ödeyeceği toplam tutar ortaya çıktı. İşte aylık taksit ve güncel geri ödeme planı...
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için konut kredisi faiz oranlarındaki değişim yakından takip ediliyor. 10 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların sunduğu kredi seçeneklerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileriyle birlikte, konut kredisi faiz oranlarında gerileme gözlendi. Peki, 2 milyon TL’lik konut kredisi çeken bir kişi 10 yılda toplam ne kadar ödeme yapacak?
EN DÜŞÜK FAİZ ORANI YÜZDE 2,89’A GERİLEDİ
Bankaların güncel verilerine göre, konut kredisi faiz oranlarında en düşük seviye yüzde 2,89 olarak belirlenirken, en yüksek oran ise yüzde 3,74 civarında seyrediyor. Bu oranlar, özellikle uzun vadeli kredi planlayan tüketiciler için aylık taksitleri ve toplam geri ödeme miktarını doğrudan etkiliyor.
2 MİLYON TL İÇİN 120 AYLIK GERİ ÖDEME PLANI
Güncel verilere göre, 2 milyon TL’lik konut kredisi çeken bir vatandaşın 10 yıl (120 ay) vadeyle yapacağı toplam ödeme, tercih edilen faiz oranına göre değişiyor.
En düşük faiz oranı olan %2,89 üzerinden hesaplandığında, aylık taksit yaklaşık 53.100 TL olurken,
Toplam geri ödeme tutarı ise yaklaşık 6 milyon 372 bin TL seviyesine ulaşıyor.
Faiz oranı yükseldikçe geri ödenecek toplam tutar da ciddi oranda artıyor. Bu nedenle kredi kullanacak vatandaşların faiz oranlarını karşılaştırarak karar vermesi büyük önem taşıyor.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ KREDİYE ERİŞİMİ ARTIRABİLİR
Uzmanlara göre, Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda faiz indirimine gitmesi halinde, konut kredisi faizlerinde daha da düşüş yaşanabilir. Bu da hem taksit tutarlarının hem de toplam geri ödeme miktarının azalmasına katkı sağlayabilir. Ancak mevcut oranlar hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiği için vatandaşların kredi planlarını yaparken gelir-gider dengelerini dikkatli hesaplamaları öneriliyor.
İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08TL
Toplam Ödeme: 7.203.609TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %3,12
Aylık Taksit: 64.003,45TL
Toplam Ödeme: 7.716.864TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27TL
Toplam Ödeme: 7.553.086TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 63.631,67TL
Toplam Ödeme: 7.672.500TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 70.956,61TL
Toplam Ödeme: 8.538.043TL
ING
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 75.724,03TL
Toplam Ödeme: 9.113.667TL
KUVEYT TÜRK
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 61.595,32TL
Toplam Ödeme: 7.420.012TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 63.631,67TL
Toplam Ödeme: 7.662.800TL
Kaynak: Haber Merkezi