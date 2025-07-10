Konut Kredisinde Faizler Çakıldı: 2 Milyon TL Kredi Çeken Ne Kadar Geri Öder? İşte Aylık Taksit ve Geri Ödeme Planı

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Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için konut kredisi faiz oranlarındaki değişim yakından takip ediliyor. 10 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların sunduğu kredi seçeneklerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileriyle birlikte, konut kredisi faiz oranlarında gerileme gözlendi. Peki, 2 milyon TL’lik konut kredisi çeken bir kişi 10 yılda toplam ne kadar ödeme yapacak?

EN DÜŞÜK FAİZ ORANI YÜZDE 2,89’A GERİLEDİ

Bankaların güncel verilerine göre, konut kredisi faiz oranlarında en düşük seviye yüzde 2,89 olarak belirlenirken, en yüksek oran ise yüzde 3,74 civarında seyrediyor. Bu oranlar, özellikle uzun vadeli kredi planlayan tüketiciler için aylık taksitleri ve toplam geri ödeme miktarını doğrudan etkiliyor.

2 MİLYON TL İÇİN 120 AYLIK GERİ ÖDEME PLANI

Güncel verilere göre, 2 milyon TL’lik konut kredisi çeken bir vatandaşın 10 yıl (120 ay) vadeyle yapacağı toplam ödeme, tercih edilen faiz oranına göre değişiyor.

En düşük faiz oranı olan %2,89 üzerinden hesaplandığında, aylık taksit yaklaşık 53.100 TL olurken,

Toplam geri ödeme tutarı ise yaklaşık 6 milyon 372 bin TL seviyesine ulaşıyor.

Faiz oranı yükseldikçe geri ödenecek toplam tutar da ciddi oranda artıyor. Bu nedenle kredi kullanacak vatandaşların faiz oranlarını karşılaştırarak karar vermesi büyük önem taşıyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ KREDİYE ERİŞİMİ ARTIRABİLİR

Uzmanlara göre, Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda faiz indirimine gitmesi halinde, konut kredisi faizlerinde daha da düşüş yaşanabilir. Bu da hem taksit tutarlarının hem de toplam geri ödeme miktarının azalmasına katkı sağlayabilir. Ancak mevcut oranlar hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiği için vatandaşların kredi planlarını yaparken gelir-gider dengelerini dikkatli hesaplamaları öneriliyor.

İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08TL

Toplam Ödeme: 7.203.609TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,12

Aylık Taksit: 64.003,45TL

Toplam Ödeme: 7.716.864TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 62.704,27TL

Toplam Ödeme: 7.553.086TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 63.631,67TL

Toplam Ödeme: 7.672.500TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 70.956,61TL

Toplam Ödeme: 8.538.043TL

ING

Faiz Oranı: %3,74

Aylık Taksit: 75.724,03TL

Toplam Ödeme: 9.113.667TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 61.595,32TL

Toplam Ödeme: 7.420.012TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 63.631,67TL

Toplam Ödeme: 7.662.800TL

Kaynak: Haber Merkezi