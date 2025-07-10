Konut Kredisinde Faizler Çakıldı: 2 Milyon TL Kredi Çeken Ne Kadar Geri Öder? İşte Aylık Taksit ve Geri Ödeme Planı

Konut kredisi faiz oranlarında düşüş yaşandı. En düşük oran yüzde 2,89’a gerilerken, 2 milyon TL’lik kredi çeken bir kişinin 10 yıl vadede ödeyeceği toplam tutar ortaya çıktı. İşte aylık taksit ve güncel geri ödeme planı...

Konut Kredisinde Faizler Çakıldı: 2 Milyon TL Kredi Çeken Ne Kadar Geri Öder? İşte Aylık Taksit ve Geri Ödeme Planı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için konut kredisi faiz oranlarındaki değişim yakından takip ediliyor. 10 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların sunduğu kredi seçeneklerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileriyle birlikte, konut kredisi faiz oranlarında gerileme gözlendi. Peki, 2 milyon TL’lik konut kredisi çeken bir kişi 10 yılda toplam ne kadar ödeme yapacak?

EN DÜŞÜK FAİZ ORANI YÜZDE 2,89’A GERİLEDİ

Bankaların güncel verilerine göre, konut kredisi faiz oranlarında en düşük seviye yüzde 2,89 olarak belirlenirken, en yüksek oran ise yüzde 3,74 civarında seyrediyor. Bu oranlar, özellikle uzun vadeli kredi planlayan tüketiciler için aylık taksitleri ve toplam geri ödeme miktarını doğrudan etkiliyor.

2 MİLYON TL İÇİN 120 AYLIK GERİ ÖDEME PLANI

Güncel verilere göre, 2 milyon TL’lik konut kredisi çeken bir vatandaşın 10 yıl (120 ay) vadeyle yapacağı toplam ödeme, tercih edilen faiz oranına göre değişiyor.
En düşük faiz oranı olan %2,89 üzerinden hesaplandığında, aylık taksit yaklaşık 53.100 TL olurken,
Toplam geri ödeme tutarı ise yaklaşık 6 milyon 372 bin TL seviyesine ulaşıyor.
Faiz oranı yükseldikçe geri ödenecek toplam tutar da ciddi oranda artıyor. Bu nedenle kredi kullanacak vatandaşların faiz oranlarını karşılaştırarak karar vermesi büyük önem taşıyor.

Konut Kredisinde Faizler Çakıldı: 2 Milyon TL Kredi Çeken Ne Kadar Geri Öder? İşte Aylık Taksit ve Geri Ödeme Planı - Resim : 1

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ KREDİYE ERİŞİMİ ARTIRABİLİR

Uzmanlara göre, Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda faiz indirimine gitmesi halinde, konut kredisi faizlerinde daha da düşüş yaşanabilir. Bu da hem taksit tutarlarının hem de toplam geri ödeme miktarının azalmasına katkı sağlayabilir. Ancak mevcut oranlar hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiği için vatandaşların kredi planlarını yaparken gelir-gider dengelerini dikkatli hesaplamaları öneriliyor.

İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08TL
Toplam Ödeme: 7.203.609TL

GARANTİ
Faiz Oranı: %3,12
Aylık Taksit: 64.003,45TL
Toplam Ödeme: 7.716.864TL

YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27TL
Toplam Ödeme: 7.553.086TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 63.631,67TL
Toplam Ödeme: 7.672.500TL

TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 70.956,61TL
Toplam Ödeme: 8.538.043TL

ING
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 75.724,03TL
Toplam Ödeme: 9.113.667TL

KUVEYT TÜRK
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 61.595,32TL
Toplam Ödeme: 7.420.012TL

VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 63.631,67TL
Toplam Ödeme: 7.662.800TL

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Konut kredisi
Bir İnsan Kasırgaya Kapılırsa Ne Yaşar? Araştırmacılardan Dikkat Çeken Analiz Bir İnsan Kasırgaya Kapılırsa Ne Yaşar? Araştırmacılardan Dikkat Çeken Analiz
Varis Şikayetlerini Azaltan 5 Etkili Yöntem Varis Şikayetlerini Azaltan 5 Etkili Yöntem
MSB Açıkladı! Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu MSB Açıkladı! Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
Demaş Hırdavat İçin 3 Aylık Geçici Mühlet Kararı Verildi Demaş Hırdavat İçin 3 Aylık Geçici Mühlet Kararı Verildi
ÇOK OKUNANLAR
Real Madrid'in Hezimetinin Ardından Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar
Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak
Şile Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı Şile Belediyesi'ne Operasyon
İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak
AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunuldu AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket