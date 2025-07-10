Demaş Hırdavat İçin 3 Aylık Geçici Mühlet Kararı Verildi

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İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Demaş Hırdavat Elektrik İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konkordato başvurusunu değerlendirerek geçici mühlet kararı verdi.

MAHKEME 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET TANINDI

Mahkeme kararına göre, Demaş Hırdavat ve Adem Şahin hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet uygulanacak. Süre, 07 Temmuz 2025 itibarıyla başladı. Bu süreçte şirket, alacaklılara karşı yasal koruma altına alınırken, borçlarını yapılandırma fırsatı elde edecek.

KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI

Mahkeme, geçici mühlet süresince şirketin mali durumunu denetlemek ve sürecin sağlıklı işlemesini sağlamak amacıyla iki kişilik komiser heyeti atadı. Akademisyen hukukçu Dr. Dursun Saat ve yeminli mali müşavir Emin Sadi Haluk Sümer, geçici konkordato komiserleri olarak görevlendirildi.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Konkordato sürecinin devam edip etmeyeceğine ilişkin duruşma, 06 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Alacaklılar, bu tarihten önce 7 gün içinde mahkemeye dilekçeyle başvurarak konkordato mühletinin verilmemesi gerektiğine dair görüş ve delillerini sunabilecek.

MALİ KRİZ SONRASI YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

2013 yılında kurulan ve özellikle Tuzla ile Yalova bölgelerindeki tersanelere ve sanayi kuruluşlarına hırdavat ve otomotiv ürünleri tedarik eden Demaş Hırdavat, 2020 sonrası yaşanan mali darboğaz nedeniyle konkordato yoluna başvurdu. Şirket, 2019 yılında Atlas Zımpara’nın Tuzla bayiliğini üstlenmiş ve kapalı alan kapasitesini 1200 m²’ye çıkararak ürün gamını genişletmişti.

Geçici mühlet sürecinin ardından şirketin konkordato başvurusunun devam edip etmeyeceği, mahkemenin nihai kararıyla netlik kazanacak.