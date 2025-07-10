Don Vurdu Fiyatlar Rekor Arttı! Üretici Şaşkın

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Türkiye’de kiraz hasadının en geç tamamlandığı bölgelerden biri olan Hadim'de, Ziraat-900 cinsi kirazların bu yılki verimi nisan ayında yaşanan sert don nedeniyle büyük oranda azaldı. 35 bin dekarlık alanda üretimi yapılan kirazda rekolte kaybı yüzde 90’a kadar ulaştı. Ürünlerin büyük kısmının Avrupa ülkeleri ve Rusya’ya ihraç edildiği ilçede, bu yıl alım yapan ihracatçı sayısı da azaldı.

"10 TONLUK GELİRİ 1 TONDA ELDE ETTİK"

Gezlevi Mahallesi’nde kiraz üreticiliği yapan Fatma Bircan, düşük rekolteye rağmen yüksek kazançtan memnun olduklarını belirtti. “Bu yıl kiraz az ama kıymetli. Önceki yıllarda topladığımız 10 ton kirazdan kazandığımızdan daha fazlasını bu yıl 1 ton kirazla elde ettik. Hem toplaması kolay oldu hem fiyatı yüksek. Bir yandan da yorulmadık, bu yıl dinlenmiş olduk,” dedi.

FİYATLAR 350 TL’YE KADAR ÇIKTI

Bir diğer üretici Şevket Maldar ise bazı bölgelerde ürün bulunmadığını, kendi bahçelerinde ise kısmen hasat yapabildiklerini söyledi. “Bu yıl Karabük mevkisinde don yüzünden kiraz neredeyse yok. Bizim bahçede biraz kaldı. İhracatçılar bahçeye gelip ürün alıyor. Fiyatlar 300 ile 350 TL arasında. İkinci kalite ürünler ise 150 TL civarında. Rekolte az ama fiyat yüksek, bu yüzden geçen yıldan fazla gelir elde etmeyi bekliyoruz” diye konuştu.

AĞAÇLAR DONA YENİK DÜŞTÜ

Nisan ortasında etkili olan şiddetli don nedeniyle ağaçlar ciddi zarar gördü. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü belirtilirken, ağaçlara yürüyen suyun donması sonucu gözlerin zarar gördüğü, bu nedenle çiçeklenme sağlanamadığı ifade edildi.

Hadim'de kısa sürede tamamlanması beklenen hasat sonrası gözler, rekoltenin gelecek yıllarda toparlanıp toparlanamayacağına çevrildi.

Kaynak: İHA