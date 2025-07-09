Yarım Asırlık Yayınevi İflastan Eşiğindeydi! Mahkemeden Konkordato Reddi Kararı

Türkiye’de eğitim yayıncılığı alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren Gendaş Yayınları ile matbaacılık alanında hizmet sunan bağlı şirketi Beceri Dünyası Matbaacılık’ın konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Yarım Asırlık Yayınevi İflastan Eşiğindeydi! Mahkemeden Konkordato Reddi Kararı
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İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, iki şirketin de konkordato mühletini uzatma talebini uygun bulmadı ve sürece son verdi.

FİNANSAL KRİZ KAPIDAYDI

İlkokul düzeyinde yardımcı ders kitaplarıyla tanınan ve özellikle çocuk yayıncılığı alanında bilinen Gendaş Yayınları, son dönemde yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etmişti. Bu süreçte, şirketin borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerini sürdürmesi hedefleniyordu.

Yarım Asırlık Yayınevi İflastan Eşiğindeydi! Mahkemeden Konkordato Reddi Kararı - Resim : 1

Ancak mahkeme, 5 Mayıs 2025 tarihinde verilen kesin mühlet kararını 4 Temmuz 2025 tarihli duruşmada kaldırarak şirketlerin konkordato sürecine devam edemeyeceğine hükmetti.

İFLAS YOK, TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkeme kararında, her iki şirketin borca batık durumda olmadığı belirtildi. Bu nedenle iflas kararı verilmesine gerek olmadığına hükmedilirken, konkordato komiserlerinin görevlerine son verildi ve süreç boyunca uygulanan tüm konkordato tedbirleri de kaldırıldı.

RESMİ İLAN YAYIMLANDI

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin “2024/920 Esas” numaralı dosyasına ilişkin kararı, resmi ilan yoluyla kamuoyuna duyuruldu. İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi uyarınca yapılan ilanda, konkordato taleplerinin reddedildiği ve mühlet kararının sonlandırıldığı açıkça belirtildi.

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