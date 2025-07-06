Türkiye'nin En Büyük Çivi Üreticisi Resmen İflas Etti! Tenekecioğlu'nun Konkordato Talebi Reddedildi

Manisa’nın Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin önde gelen çivi üreticilerinden biri olarak bilinen Tenekecioğlu hakkında mahkeme iflas kararı verdi. Daha önce konkordato talebiyle mahkemeye başvuran şirketin başvurusu reddedildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Türkiye'nin En Büyük Çivi Üreticisi Resmen İflas Etti! Tenekecioğlu'nun Konkordato Talebi Reddedildi
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Alaşehir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olan Tenekecioğlu Uluslararası Dış Ticaret ve Lojistik A.Ş.’nin borçlarını ödeyememesi nedeniyle konkordato süreci başlatılmıştı.

MAHKEME KESİN MÜHLETİ KALDIRDI, İFLAS KARARI VERDİ

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Haziran 2024 tarihinden itibaren şirkete 1 yıl süreyle kesin mühlet tanımıştı. Ancak bu süreç içerisinde şirketin mali durumunda iyileşme sağlanamayınca, mahkeme konkordato tasdik talebini reddetti.

Türkiye'nin En Büyük Çivi Üreticisi Resmen İflas Etti! Tenekecioğlu'nun Konkordato Talebi Reddedildi - Resim : 1

Alınan kararla birlikte, şirketin iflasına resmen hükmedildi. Mahkeme ayrıca geçici ve kesin mühlet kapsamında alınan tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserlerinin görevlerine son verilmesine hükmetti.

KARAR DERHAL UYGULAMAYA KONULDU

Mahkeme kararında, iflas kararının kesinleşmesi beklenmeksizin yürürlüğe girmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, iflas durumu ve tedbirlerin kaldırıldığı bilgisi ilgili kurumlara müzekkere ile bildirilecek.

İCRA VE TASFİYE SÜRECİ BAŞLAYACAK

Mahkemenin iflas kararının ardından, Manisa İcra İflas Müdürlüğü nezdinde iflas ve tasfiye işlemleri yürütülecek. İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi uyarınca yapılacak ilanla birlikte şirketin resmî olarak tasfiye süreci başlatılacak.

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