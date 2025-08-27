Vergi Kaçakçılığıyla Mücadelede Yeni Dönem! ‘Haberim Yoktu’ Dönemi Bitiyor: 1 Ekim’den Sonra Bunu Yapana Hapis Cezası

Türkiye’de vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında hükümet kanadından peş peşe adımlar atılmaya devam ediliyor. Son olarak yapay zeka destekli sistemlerle kontrol mekanizmaları oluşturan yetkililer, usulsüzlüklere göz açtırmıyor. Gelen yeni sistemle birlikte 1 Ekim’den itibaren yalnızca sahte fatura düzenleyenler değil, bu faturaları kullanan patronlar da ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Uzman isimden kritik uyarı geldi.

Vergi Kaçakçılığıyla Mücadelede Yeni Dönem! 'Haberim Yoktu' Dönemi Bitiyor: 1 Ekim'den Sonra Bunu Yapana Hapis Cezası
Vergi kaçakçılığıyla ilgili yeni dönem resmen başlıyor. 1 Ekim'den itibaren, sahte fatura düzenleyenlerin yanı sıra sahte fatura kullananlara da aynı cezalar uygulanacak. Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu’dan konuyla ilgili kritik uyarılar peş peşe geldi.

HAPİS CEZASI VERİLECEK

Sözcü'nün haberine göre, e-fatura üzerinden denetimlerin yoğunlaşması nedeniyle, haberleri bile olmadan üzerlerine şirket kurulan işsizler, ev kadınları, emekliler, öğrenciler ve çaycılara hapis yolunun göründüğü bildirildi.

Vergi Kaçakçılığıyla Mücadelede Yeni Dönem! ‘Haberim Yoktu’ Dönemi Bitiyor: 1 Ekim’den Sonra Bunu Yapana Hapis Cezası - Resim : 1

‘HABERİM YOKTU’ DÖNEMİ SON BULUYOR

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, düzenlemeyle birlikte mükelleflerin "bilmeden sahte fatura kullandım" savunmasının artık geçerli olmayacağını söyledi. Tolu, "Sahte belge kullanan mükellefler vergi kaçakçılığı kapsamında işlem görecek" dedi.

YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE DENETİMLER SÜRÜYOR

Geçmişte vergi incelemelerinin 1,5 yıla kadar sürdüğünü belirten Tolu, artık yapay zeka destekli raporlarla incelemelerin 20 günde tamamlanacağını ifade etti. Bu durumun, özellikle adlarına şirket kurulan dar gelirli vatandaşların hapse düşme riskini artıracağına dikkat çekti.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sahte belgeyle mücadelenin önemine işaret ederek, "Sahte belgeyle mücadeleye yönelik tedbirleri artırırken risk analizine dayalı yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Mükelleflerimizin sürece uyum sağlayabilmesi adına bu tedbirleri 1 Ekim itibarıyla uygulayacağız. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek fiillerde sistem devrede olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Vergi Kaçakçılığıyla Mücadelede Yeni Dönem! ‘Haberim Yoktu’ Dönemi Bitiyor: 1 Ekim’den Sonra Bunu Yapana Hapis Cezası - Resim : 3

Kaynak: Sözcü

