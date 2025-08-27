43, 44, 45 Yaşını Beklemeden Emeklilik! SGK’dan Milyonlara Erken Emeklilik Müjdesi: İşte Aranan Şartlar Ve Güncel Tablo

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gündeme getirdiği yeni erken emeklilik düzenlemesiyle 43, 44 ve 45 yaş grubu çalışanlara yaşa takılmadan emeklilik yolu açılmış olacak. Peki aranan şartlar neler? Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanmış olacak? İşte başvuru şartları, prim günleri ve sağladığı avantajlar.

43, 44, 45 Yaşını Beklemeden Emeklilik! SGK'dan Milyonlara Erken Emeklilik Müjdesi: İşte Aranan Şartlar Ve Güncel Tablo
Türkiye’de milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği erken emeklilik hayali artık gerçeğe dönüşüyor. SGK’nın hazırladığı yeni düzenlemeyle prim gününü ve sigortalılık süresini tamamlayan 43, 44 ve 45 yaş grubundaki çalışanlar, yaş şartına takılmadan emekli olabilecek. Başvurular ise SGK şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Peki erken emeklilik için aranan şartlar neler? Kimler bu düzenlemeden yararlanacak? SGK’nın erken emeklilik yasası ne zaman çıkacak? İşte tüm merak edilen detaylar!

KİMLER YENİ DÜZENLEMEDEN YARARLANACAK?

Yeni düzenleme, özellikle uzun yıllar ağır iş yükü altında çalışan vatandaşlar için büyük önem taşıyor.

• SSK’lılar için: 5.000 – 5.975 gün prim ve 20 yıl sigortalılık
• Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için: 5.400 gün prim ve 25 yıl sigortalılık

Bu şartları yerine getiren 43, 44 ve 45 yaş grubundaki çalışanlar, yaş sınırına takılmadan emekli olabilecek.

YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER İÇİN EK AVANTAJ

Maden işçileri, ağır sanayi çalışanları, sağlık personeli ve benzeri riskli işlerde çalışanlar için yıpranma hakkı devreye girecek. Bu sayede her yıl fazladan prim günü kazanarak çok daha erken emeklilik imkânına kavuşabilecekler.

Eksik prim günleri bulunan çalışanlar ise askerlik ve doğum borçlanması yaparak bu açığı kapatabilecek.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Erken emeklilikten yararlanmak isteyenler için süreç oldukça basit:

1. e-Devlet veya SGK şubelerinden prim gün sorgulaması yapılacak.
2. Gerekli belgeler hazırlandıktan sonra “Emeklilik Talep Formu” doldurulacak.
3. Başvuru tamamlandığında süreç resmen başlamış olacak.

Kaynak: Yeni Şafak

