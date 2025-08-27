Kayıp Rus Yüzücü Hakkında Flaş Gelişme! Türk Sporcu O Anları Tek Tek Anlattı: 'Bro Bro' Diye Seslendim Ama...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un 24 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’nda düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolmasının ardından arama çalışmaları 4. günde devam ediyor. 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı yarışta kaybolan Svechnikov hala bulunamadı ancak olayla ilgili dikkat çeken bir tanıklık gündeme geldi. Amatör yüzücü ve inşaat mühendisi Hayati Şamiloğlu, yarış sırasında Svechnikov’la karşılaştığını ve yanlış yöne yüzmesi nedeniyle defalarca uyardığını açıkladı. Şamiloğlu, "Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum." dedi.

"10-15 KEZ 'BRO BRO' SESLENDİM, SONUNDA DUYDU"

Şamiloğlu, yarış esnasında Svechnikov’un diğer sporculardan farklı bir rotada olduğunu belirterek "Her yüzücünün gittiği yön yerine güneydoğuya doğru yüzüyordu. Kendisine yaklaşık 10-15 kez ‘bro bro’ diye seslendim, sonunda bana doğru baktı. Ona ‘Wrong way’ diyerek sağ tarafı işaret ettim. Anlamış gibi oldu ama bana ‘Ben ne yaptığımı biliyorum’ dercesine bir hareket yaptı ve aynı yöne devam etti. Çok hızlı ve kuvvetli bir yüzücüydü, benden daha hızlıydı." dedi.

"BOĞAZDA AKINTI YOKTU, KARAYA ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Svechnikov’un deneyimli bir yüzücü olduğunu söyleyen Şamiloğlu, "O gün Boğaz’da sert rüzgar ya da kuvvetli akıntı yoktu. Böyle bir sporcunun akıntıya kapılması imkansız. Daha çok yönünü bilerek değiştiren, hedefini bilen bir yüzüşü vardı. Bence denizde kaybolmadı, karaya çıkmış olma ihtimali daha yüksek" ifadelerini kullandı.

SAHİL GÜVENLİKLE OLAY YERİNE GİTTİ

Basında çıkan haberleri görünce 112 Acil’i aradığını belirten Şamiloğlu, "Fotoğrafını görünce bu kişinin yarış sırasında bana doğru bakan yüzücü olduğunu hatırladım. Hemen 112’yi aradım. Sahil Güvenlik beni Kuzguncuk’tan aldı ve olayın yaşandığı noktaya götürdü. Yer ve koordinat tespiti yaptık, bilgileri resmi raporla verdim" dedi.

"ÇİPLER YETERSİZ" ELEŞTİRİSİ

Şamiloğlu ayrıca yarışlarda kullanılan çiplerin yetersiz olduğuna değindi. Bu cihazların yalnızca sporcuların suya giriş ve çıkış anını kaydettiğini belirten Şamiloğlu, "Yüzücünün yarış boyunca nerede olduğunu tespit eden daha gelişmiş sistemler kullanılmalı. Çünkü yönünü şaşıran birçok sporcu oluyor, ancak genellikle tekneler onları uyarıyor. Bu olayda Svechnikov’un görevli teknelerin kontrolünden çıkmış olması da dikkat çekici" diye konuştu.

Kaynak: AA