Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, olağanüstü kongrede yeniden başkan seçilmesinin ardından bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Yönetimini görevden alıp yerine Gürsel Tekin ve beraberindeki kayyım heyetini atamasının ardından yapılan olağanüstü kurultayda yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, mazbatasını almak için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na gitti.

Saat 15.00 sıralarında Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na giden Özgür Çelik, binanın önünde kendisini bekleyen partililer tarafından alkışlarla karşılandı. Çelik, saat 15.00 itibarıyla mazbatasını almak için seçim kurulunda beklerken, 1 saati aşkın süre sonra mazbatasını aldı.

'CHP İÇİNDE KAVGA YOK'

Çelik, resmen yeniden başkan olduktan sonra yaptığı ilk açıklamada, il binasında nöbet tutan partililere teşekkür etti. Kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini söyleyen Çelik, parti içinde kavgalar olduğu algısına da tepki göstererek "CHP içinde kavga yoktur. Bir tarafta ceberrut iktidara teslim olmuşlar vardır, bir tarafta da partimize sahip çıkanlar vardır. Çarşamba günü 20.30'da Fevzi Çakmak Meydanı'ndayız. Bu millet bizim yanımızdadır" dedi.

Gürsel Tekin'in "Yargı bozmadığı sürece ben bu noktaya geleceğim" lafı hakkında Çelik, "Benim 'Mahkeme kararıyla geleceğim' diyenlere lafım yoktur. Ben örgüt iradesiyle geldim. Beş bin polisle kapıma dayanıldığında da görevimin başındaydım. Ben seçilmiş bir il başkanıyım. Siyasallaşmış mahkeme kararları ile konuşanlara benim bir lafım yok" diye konuştu.

