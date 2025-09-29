Milli Dayanışma, Kardeşlik Ve Demokrasi Komisyonu Hukukçuları Dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 2 Ekim Perşembe günü düzenleyeceği 13. oturumunda hukuk alanındaki dernekler ve akademisyenlerle bir araya gelecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik Ve Demokrasi Komisyonu Hukukçuları Dinleyecek
Meclis Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında TBMM çatısı altında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 2 Ekim Perşembe saat 11.00'de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yönetiminde toplanacak.

TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantının ilk bölümünde, Hukukçular Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD) ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) temsilcileri görüşlerini paylaşacak.

Toplantının ikinci bölümünde ise Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Prof. Dr. Bahri Öztürk konuşmacı olarak yer alacak.

Kaynak: AA

