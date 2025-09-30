Trump'ın Gazze Planı Belli Oldu! İşte Adım Adım Yapılacaklar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın gözü İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deyken, ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Görüşme sonrası Trump, 21 maddelik Gazze Planı’nın Netanyahu tarafından kabul edildiğini açıkladı.

ABD Başkanı, Gazze'de çatışmayı sona erdirmek için hazırladıkları kapsamlı planın detaylarını da paylaştı. 20 maddeden oluşan Gazze Planı, sadece ateşkes ya da rehine takası öngörmüyor. Gazze'de savaşın tamamen sona ermesini içeren plan, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesini de kapsıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump

PLANA GÖRE ATILACAK ADIMLAR

-Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, terörden arındırılmış bölge olacak.

-Bölge, Gazze halkının yararına yeniden inşa edilecek.

-İki taraf da bu öneriyi kabul ederse savaş hemen sona erecek.

-İsrail ordusu, ABD, İsrail ve garantörlerin üzerinde anlaştığı standartlarda ve takvimde çekilecek.

-ABD, Gazze'ye geçici uluslararası istikrar gücü oluşturmak için Arap ve uluslararası ortaklarla çalışacak.

-İsrail'in bu anlaşmayı kamuoyu önünde kabul etmesinden sonraki 72 saat içinde hayatta ya da ölü tüm rehineler iade edilecek.

-İsrail, cenazesi teslim edilen her İsrailli rehine için ölen 15 Gazzelinin cenazesini teslim edecek.

-Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra İsrail, ömür boyu hapis yatan 250 mahkumla 7 Ekim 2023'ten sonra alıkonulan 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak.

